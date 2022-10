Ouverte sur la ville, l’auberge de jeunesse de Tournai n’est pas réservée qu’aux seuls touristes

Mises en vitrines

Huit personnes, dont trois animatrices d’accueil, composent le personnel. Depuis son arrivée, juste avant celui du Covid, la nouvelle directrice Prescillia Bauche a eu à cœur d’apporter une touche de modernité et des couleurs aux lieux, tout en poursuivant la politique d’ouverture déjà ébauchée, notamment avec la soirée Halloween (voir ci-dessous): un vintage market, un vide-dressing, l’accueil du Wallonia Gravel Tour, de la marche Think pink, de l’expo Muses, d’un drapeau de la triennale Border, de Ça flippe à Tournai ou des reproductions géantes de dessins d’un étudiant des Beaux-Arts… avant de proposer des après-midi Jeux de société le premier dimanche de chaque mois dès novembre et un marché de Noël le 11 décembre prochain. "L’idée est vraiment de faire connaître l’auberge au public régional. Nous rencontrons encore fréquemment des personnes qui nous disent “Je suis Tournaisien.ne et je ne savais pas que ça existait…”", précise Mme Bauche.

Le bar, qui dispose d’une agréable terrasse extérieure, est ouvert à tous, sept jours sur sept, et les trois salles bien équipées en matériel digital ( Fleur de Lys et ses 50 places, Tapisseries et Horta, peuvent être louées, à un prix très concurrentiel (de 45 à 120 €) pour organiser une réunion, une fête privée, un séminaire résidentiel, une conférence de presse, une formation… "Aujourd’hui, cela concerne essentiellement le secteur associatif mais dès janvier, en étant soumis à la TVA, on pourra s’ouvrir aux entreprises. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois tient par ailleurs régulièrement des sessions de travail, qu’on peut faire suivre d’un repas."

Des espaces communs

Le message semble passer puisqu’une classe des Apicoliers de Kain vient d’y séjourner deux nuits pour ce qu’on désigne comme une classe de ville. Lors des événements, de la petite restauration, comme les planches tapas, est proposée: "On aimerait étendre ce service à d’autres moments." Rouverte depuis le mois de mars, l’auberge a connu "de très beaux mois d’avril et de mai." Le touriste en transit y passe généralement une nuit, comme le pèlerin en route vers Saint-Jacques de Compostelle ; les groupes restent, eux, de deux à trois nuits. Les cyclistes peuvent utiliser les boxes installés dans la cour: "Mais on en a déjà vu qui tenaient absolument à emmener leur vélo de valeur dans leur chambre." En 2023, de gros travaux seront entrepris: rénovation des toitures et des châssis, et nouvelle insonorisation des chambres ; le bruit devrait également être réduit par l’asphaltage prévu de la rue Saint-Martin. Pour un meilleur confort des hôtes.