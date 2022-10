La patinoire de Tournai restera fermée pendant le congé de Toussaint

"Idéalement, il faut refroidir la piste jusqu’à moins dix degrés, explique le patron de l’établissement Éric Leman. Il faut compter environ une huitaine de jours pour obtenir une couverture de qualité. Mais ce délai peut aussi varier en fonction de la température extérieure…"

On imagine bien qu’avec le mercure qui risque encore de grimper dans les prochains jours - jusqu’à 23 degrés - produire une telle quantité de glace en cette période mènerait rapidement à des dépenses difficilement contrôlables.

D’autant que, comme chacun le sait, le prix de l’énergie - électrique dans le cas présent - est devenu totalement prohibitif.

"Si nos factures s’élevaient à environ 4 500 €mois il y a quelques semaines encore, poursuit Éric Leman, aujourd’hui, on m’en réclame près de 13000 et ça n’a pas fini de grimper. Bref, cela devient impayable".

Le calcul est vite fait, mieux vaut ouvrir plus tardivement que de perdre de l’argent.

En principe donc, la patinoire rouvrira ses portes le 26 novembre, en espérant d’une part que la météo se voudra plus fraîche à partir de cette date et que les coûts de l’électricité seront revenus à des montants plus acceptables.

"Je ne vais tout de même pas rouvrir pour perdre de l’argent", conclut l’emblématique patron de l’établissement.

Qui nous rappelle au passage que la patinoire est toujours à vendre: plusieurs candidats se sont montrés intéressés mais les offres sont actuellement jugées insuffisantes.

Éric Leman aimerait toutefois que cette vente se finalise sans trop tarder, afin qu’il puisse, enfin, goûter aux joies d’une retraite bien méritée…