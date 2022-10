Le 16 octobre dernier, Thom Dewatt, Tournaisien d’origine et professeur de musique à Mouscron depuis vingt ans, a eu le privilège d’être primé par la Société académique des Arts-Sciences-Lettres de Paris. Une médaille d’Argent à titre étranger lui a été décernée et vient récompenser l’ensemble de son parcours musical.

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, l’a reçu dans son bureau pour le féliciter en compagnie de la déléguée de l’Académie en Belgique, Marie-Françoise Dussenne.

Comment s’est déroulée la cérémonie ?

T.D: C’était à l’Hôtel Intercontinental. C’est une salle extraordinaire. La cérémonie était très longue, parce que nous étions 260, dont cinq Belges, à recevoir une médaille. Les lauréats venaient du monde entier: Australie, Afrique, Canada,… Et savoir qu’on fait partie des 260, qu’on représente la Belgique et qu’en plus, point de vue musical, je suis le seul, c’est lourd de sens. Ce n’est pas facile à endosser.

Comment avez-vous été repéré ?

T.D: Je suis avec Richard Ruben, à Profondeville, dans un festival qui ne marche absolument pas, parce que nous sommes à la sortie du Covid. À la fin du spectacle, mon agent m’indique qu’une personne (Marie-Françoise Dussenne) souhaite me voir. Ça concerne Paris. Elle me dit qu’elle aimerait me faire devenir membre de l’Académie des Arts-Sciences-Lettres.

M-F.D: En fait, mon rôle est de chercher des talents dans le domaine de la médecine, de la littérature,… en Belgique pour les emmener vers Paris. On l’a présenté comme multi-instrumentiste. Je me suis dit que c’était quelqu’un qui pouvait être lauréat de l’Académie.

T.D: J’ai dû réaliser un dossier complet. Ce qui m’a fait peur, c’est qu’aucun lien internet ne pouvait y figurer, parce qu’il n’y a pas de connexion pendant la cérémonie. Je me suis demandé comment ils allaient faire pour écouter les disques et regarder les clips (rires). Je commence à imprimer plein de photos des collaborations que j’ai (Yannick Noah, Hélène Ségara, Alec Mansion, Stars 80,…). À la rentrée, j’apprends qu’on va me décerner une distinction. Je ne sais pas comment je dois réaliser, mais c’est énorme. Pour moi, quand on reçoit une médaille, c’est comme si on avait étudié pour passer un examen et obtenir le résultat. Mais là, je n’avais pas l’impression d’avoir changé quelque chose dans ma vie ni cherché cette récompense. On ne fait pas ce métier pour en obtenir une.

En plus, le timing est parfait avec votre actualité…

T.D: Oui, mon troisième EP est sorti en avril et je fais la promotion de mon nouveau single "J’voudrais qu’tu m’dises je t’aime". Je suis en concert avec mon équipe de dix musiciens, eux aussi aux côtés de nombreuses personnalités, le 4 novembre à Drogenbos et le 18 février à Liège. J’accompagne également Richard Ruben au Cirque royal de Liège le 10 novembre.