Ce chemin porte désormais le nom d’Edward Sullivan, un soldat anglais qui a perdu la vie lors des combats de la libération d’Ath la nuit du 10 au 11 novembre 1918, soit quelques heures avant l’armistice.

"Ce soldat, engagé dans les combats de la Première Guerre mondiale depuis le 4 août 1914, faisait partie d’une compagnie cycliste à l’avant des Lancashire Fusiliers, qui ont tenté le 10 novembre de prendre la ville aux mains des troupes allemandes" a rappelé le bourgmestre, Bruno Lefebvre. "Il perdit la vie dans les environs de l’ancienne sucrerie d’Ath, en face du canal Ath-Blaton défendu par les Allemands."

"De plus, le soldat était dans une brigade cycliste et justement nous sommes à l’endroit où se situe la passerelle permettant l’accès entre le Faubourg de Mons et le centre-ville à vélo, notamment à Irchonwelz. Irchonwelz où ont été tués huit soldats du Lancashire Fusiliers à la Chapelle Notre-Dame au Chêne."

Une délégation de la Bury Grammar School était présente à Ath lors de cette inauguration, à l’instigation de Christian Dupret qui, depuis des années, fait vivre le souvenir de cet épisode douloureux, de manière pédagogique. Pourquoi cette école située au nord de Manchester ? C’est à la Bury Grammar School que les officiers du Lancashire Fusiliers étaient formés.

Edward Sullivan (qui avait 32 ans) n’a pas été le dernier soldat anglais tué lors de la guerre 14-18 ; George Edwin Ellison est décédé à Mons durant la matinée du 11 novembre.

"Edward Sullivan était l’aîné de 14 enfants, dont trois seront tués en 1914-1918" rappelle une plaquette. "Engagé dans l’armée, il est versé dans la réserve en 1911. Quelques mois avant la guerre, il est rappelé sous les drapeaux, et en août 1914, engagé dans les premiers combats. Il combat pendant toute la guerre, étant blessé à la cuisse droite en 1915. Il finit comme cycliste."

Le 10 novembre 1918, dans l’après-midi, dans le quartier de la sucrerie d’Ath, les unités anglaises essaient de passer le canal Ath-Blaton, défendu par les dernières unités allemandes en retraite. "Le soldat Edward Sullivan est tué par une balle de fusil, vraisemblablement la nuit du 10 au 11, soit à quelques heures de l’Armistice."

Le lendemain matin, très tôt, les dernières unités allemandes quittent la Ville. "Les troupes anglaises y pénètrent et pourchassent les Allemands qui retraitent en direction de Bruxelles."