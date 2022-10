Les cimetières seront interdits au public à partir de 19 heures et jusqu’au lendemain matin du vendredi 28 octobre au jeudi 3 novembre afin d’éviter vols et dégradations diverses.

Les cimetières seront nettoyés de leurs potées, couronnes, etc à partir du lundi 5 décembre 2022 sauf en cas de fortes gelées ayant tout endommagé au préalable. À partir de cette date et, dans un souci de propreté, le service travaux procédera au nettoyage des cimetières et à l’enlèvement des pots et décorations florales abîmés.

