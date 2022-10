Les projets des rue Taillette et Francheterre au menu du conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing

À ce sujet, des riverains ont écrit à la Commune pour exprimer leurs craintes, alors qu’ils sont situés en zone inondable moyenne: passage de voitures important (raccourcis pour éviter la N60) dans un environnement avec des familles avec des petits enfants, animaux domestiques… infrastructure communale déjà fortement dégradée et qui le sera encore davantage ; disparition de la zone agricole et de la "superbe vue sur la nature", perturbation de la flore et de la faune par voitures et un va-et-vient de véhicules supplémentaire important, nuisances provoquées par les entrepreneurs de construction, etc.

Voici leur lettre de réclamation dans son intégralité :

Madame la Bourgmestre,

Mesdames, messieurs les Membres du Collège communal,

Concerne: réclamation dans le cadre de l’enquête publique pour la demande du permis d’urbanisation et d’une modification de la voirie communale de la S.A. MEUSE ET SAMBRE INVEST

Nous avons pris connaissance de la demande de permis d’urbanisation et de modification de la voirie introduite par la SA MEUSE ET SAMBRE INVEST sur le terrain sis Rue Francheterre à 7912 Dergneau. Nous sommes nous-même propriétaires.

Le projet nous inquiète particulièrement en raison des éléments suivants:

Selon le plan de secteur applicable, nous nous situons en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’espaces verts. Le projet implique une occupation et densification importante, ainsi qu’une imperméabilisation de la zone qui va à l’encontre du caractère rural actuel et des espaces verts existants. En autorisant un tel projet, le caractère rural de la zone sera totalement mis à néant. Nous insistons sur l’importance de maintenir et d’optimaliser le caractère vert de la zone, ce dont le projet ne tient pas compte.

Le lotissement du terrain en 10 parcelles nous paraît excessif et disproportionné. Il s’agit d’un nombre de lots constructibles trop important, impliquant une densification forte, par rapport à la capacité de la zone.

Nous nous situons partiellement en zone inondable moyenne selon les cartes de WALONMAP (zone orange), et donc non pas en zone inondable exclusivement faible. Le lotissement envisagé impliquera une imperméabilisation de la zone importante et à éviter à tout prix.

Il y a en effet déjà eu de nombreuses inondations dans le passé, et ce encore récemment (voir photos en annexe). Compte tenu des changements climatiques, il est plus que probable qu’un projet d’une telle ampleur fera considérablement augmenter le risque et le nombre d’inondations, ce que nous souhaitons éviter à tout prix.

La description de la demande est incorrecte en ce qu’elle indique qu’il n’y aura que des "nuisances faibles, peu d’impact sur l’environnement, zone inondation faible, faible fréquentation", alors que:

Actuellement il y a déjà un passage de voitures important (raccourcis pour éviter la N60) et ce dans un environnement avec des familles avec des petits enfants, animaux domestiques,…

L’infrastructure communale (des petites rues où il est difficile de se croiser pour 2 véhicules), est déjà fortement dégradée et le sera encore davantage et de manière disproportionnée par la réalisation d’un tel projet, impliquant un accroissement important de la circulation

Suite à un tel projet la zone agricole disparaîtra

La superbe vue sur la nature disparaîtra

La faune et la flore seront incontestablement perturbées

un tel projet impliquera des nuisances sonores par voitures et un va et vient de véhicules supplémentaire important et non souhaitable

Il y aura des nuisances provoquées par les entrepreneurs de construction

La demande de permis confirme par ailleurs elle-même que la zone est fortement caractérisée par de nombreux terrains agricoles et d’espaces verts qu’il faut préserver. Par son ampleur, le projet porte au contraire atteinte au caractère rural et aux espaces verts.

Nous sommes étonnés de lire que la demande de permis indique qu’il n’y aura pas de modification du relief, alors qu’il ressort en même temps du projet que le niveau fini des rez-de-chaussée devra être situé à une hauteur altimétrique suffisante afin d’éviter tout risque d’inondation.

Dans leur courrier, les riverains ont joint des photos de leur quartier inondé. ©Com

Il n’est nulle part prévu ni précisé ce qu’il en est de la liaison de la N60 entre Renaix et Leuze (la partie manquante et le contournement de Renaix), qui était pourtant indiquée sur les plans d’origine et qui semble maintenant avoir disparu, ou qui n’a volontairement pas été intégré dans la demande, et ce sans explication. Le dossier est sur ce point incomplet et des explications et éclaircissements sont indispensables afin de pouvoir évaluer le projet.

A Frasnes, plusieurs demandes de lotissement sont en cours et beaucoup de constructions récentes restent inachevées et inoccupées, dont un projet à Saint Sauveur (Frasnes) (voir annexe). Un nouveau projet similaire n’est donc nullement souhaitable et il ne ressort pas du dossier qu’une étude du marché aurait été faite afin de savoir s’il existe réellement une demande pour ce type de logements à cet endroit. Nous nous inquiétons d’ailleurs de la situation financière du demandeur du projet. La commune s’est elle-renseignée à ce sujet?

L’impact du projet sur la circulation routière du quartier sera important, alors que le projet ne précise rien à ce sujet, soit minimise complètement cet aspect. Le fait d’aménager des emplacements de parking changera très clairement l’aspect visuel de la rue et portera atteinte au caractère rural actuel.

Le lotissement de la parcelle en vue de la construction de 10 maisons d’habitations va à l’encontre d’un bon aménagement local, car trop dense tenant compte des caractéristiques naturelles de la zone, et mettrait en péril la destination la zone ainsi que la tranquillité et l’environnement du voisinage direct.

Enfin, nous sommes très étonnés et déçus de ne pas avoir pu obtenir plus d’informations quant au projet et de ne pas pouvoir obtenir une copie des plans lors de l’examen de celui-ci. Si la demande de permis aboutit, nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres arguments dans le cadre d’un éventuel recours. Nous regrettons par ailleurs fortement que le promoteur ait introduit une telle demande de permis sans même avoir consulté le voisinage au préalable.

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte ce qui précède et souhaitons qu’une réunion de concertation soit organisée, et nous espérons vivement que le Collège se rendra compte du fait que l’ampleur du projet à cet endroit est trop importante pour voir le jour.

Veuillez agréer, Madame le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les membre du Collège communal, l’expression de nos sentiments distingués.