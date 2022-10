L’école primaire Arthur Haulot, à Tournai, risque de déménager définitivement

Parmi les parents, outre les désagréments générés par la situation, les incertitudes sur l’avenir suscitent de sérieuses inquiétudes. "On parle de fermeture à durée indéterminée ; j’espère qu’une solution correcte sera trouvée après les vacances de Toussaint", témoigne une maman occupée à déposer deux enfants à Choiseul jeudi matin.

« La population scolaire avait doublé… »

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre, et Jean-François Letulle, échevin de l’enseignement, assurent que tout sera mis en œuvre pour trouver une solution prérenne. "J’ai rencontré l’équipe éducative ce matin, il y avait énormément d’émotion", nous dit M. Letulle. "La directrice, et cette équipe, sont formidables. La population de cette école a doublé en moins de dix ans. Notre objectif est de préserver cette dynamique, à un autre endroit sans doute. Car je veux être transparent et lucide: il faut des années, et beaucoup d’argent, pour reconstruire une école".

Paul-Olivier Delannois ne dit pas autre chose. "On a quinze jours pour trouver une solution pour les sept classes, d’ici la fin des vacances de Toussaint mais aussi à long terme".

Installer des classes de type portacabines dans la cour de récréation ? "Ce n’est pas possible: en tenant compte du périmètre de sécurité autour du bâtiment problématique, il n’y aurait plus de cour de récréation dans ce cas de figure", indique M. Letulle. "Nous privilégions la continuité. Pour que tout le monde puisse se projeter, nous voulons éviter une étape intermédiaire qui serait la pire solution: il faut donc trouver un endroit où accueillir toutes les classes après la Toussaint et aussi à la rentrée scolaire de 2023".

La gestion de la majorité a été « chaotique », estime le MR

Armand Boite, conseiller communal tournaisien MR, avait interpellé la majorité en septembre dernier au sujet d’une étude de stabilité commandée en urgence pour l’ensemble des bâtiments du site Arthur Haulot et de la crèche voisine sur base d’un rapport des services de prévention. "La majorité PS-Écolo, via son échevine des travaux, avait répondu qu’il n’y avait pas de danger pour les occupants". M. Boite a de nouveau abordé la question ce lundi 17 octobre, en séance secrète du conseil communal. "L’ingénieur soumissionnaire avait déjà visité le chantier début juillet. Il avait conclu à un risque d’effondrement et conseillé de stabiliser certains points du bâtiment via des étançons", indique Armand Boite. "Je constate qu’en septembre, il n’y a pas d’urgence et qu’en octobre le bourgmestre doit fermer l’école, sans pouvoir attendre deux jours supplémentaires, face à la dangerosité de la situation. Q ue de temps perdu dans ce dossier où la position de la majorité PS-Écolo est bien surprenante".

« Un rapport catastrophique »

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre, estime avoir réagi le plus rapidement possible. "J’ai reçu ce rapport catastrophique mardi soir, je l’ai lu très tôt mercredi, et j’ai immédiatement programmé une réunion avec les agents techniques, les responsables du PLANU (service planification d’urgence), ceux du SIPP (Service interne pour la prévention et la protection au travail, etc. J’ai demandé s’il y avait un risque quelconque de sécurité, la réponse a été positive. La décision a donc été prise à 11h05 de ne plus laisser ce bâtiment accessible".

Jean-François Letulle, échevin de l’enseignement, dit déplorer la lecture de la situation que fait le MR. "La vétusté de la toiture ne date pas d’hier, et il y a des fissures depuis des années. Le MR connaît bien ce dossier puisqu’il était aux manettes lors de la précédente législature. Dès que nous avons été alertés par des signes visibles, des moyens financiers ont été dégagés pour avoir une vue objective de la situation qui s’est aggravée dans la structure du bâtiment".

L’état de certaines parties des bâtiments est catastrophique.

Pour quelle raison ? Une hypothèse est que la canalisation du rieu d’Amour qui coule là a pu subir des éboulements et est en train de provoquer un affaissement de terrain. Les vagues de sécheresse et de déssèchement du sous-sol, cumulées à des infiltrations d’eau à certaines époques de l’année, ont pu aussi causer des tassements du sol. Des études poussées devront être menées à ce sujet.