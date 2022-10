La mise en scène évoque l’écologie de manière innovante. "Une invitation à faire un pas de côté, ou plutôt de très nombreux pas de côté… du côté de la joie, de la fantaisie et de l’humour, bref, du swing quoi", disent les auteurs de la création. Les spectateurs ont l’occasion d’écouter des alexandrins écrits avec les mots d’aujourd’hui. Le spectacle est aussi l’occasion de célébrer l’art de la fable. "Non pas celle de La Fontaine, mais celle de nos fontaines, de nos sources et de nos ressources".

C’est encore une opportunité de voir et d’entendre un virtuose et son violoncelle devenir acteurs à part entière, parmi les autres. Et finalement d’écouter des écolo-fables parler du monde du vivant et de lui rendre hommage par cette création festive et colorée.

Vendredi 21 octobre, à 19h, au centre Saint-Paul de Tournai, avenue du Saule. Entrée: 10€ (5€ pour les étudiants). Infos: Sylvie Richard au 069/ 22 43 93.