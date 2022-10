Le long-métrage « Boy from Heaven », infiltré au Ramdam Festival

En avant-première francophone, le Ramdam a choisi cette plongée dans le monde de l’Islam sunnite pour prélancer son festival qui se déroulera du 13 au 23 janvier 2023.

Une institution méconnue

Synopsis: Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Tout va être question de mensonges et de manipulations pour trouver le successeur de cette haute autorité. Réquisitionné par la Sécurité de l’État, le jeune musulman est contraint d’infiltrer les différentes factions religieuses qui cherchent à prendre la main sur les instances politiques au pouvoir.

"Stupéfiant", a souligné le président du Ramdam, Jean-Pierre Winberg, en présence du réalisateur. "Il y a 300 000 étudiants et 3000 professeurs dans cette vraie université. C’est quelque chose que nous n’avons pas par ici. Nous ne connaissons pas bien ce lieu".

Al-Azhar est le troisième plus ancien lieu d’enseignement au monde, au même titre d’Oxford en Angleterre. Tarik Saleh: "En fait, mon grand-père y a étudié. Puis, un jour, j’ai lu le roman Le Nom de la rose d’Umberto Eco. Il raconte une enquête policière médiévale dans une abbaye du XIVe siècle, sous l’Inquisition. Je me suis demandé s’il était possible de transposer cette histoire à l’intérieur d’Al-Azhar".

Interdit de séjour

Prix du scénario du Festival de Cannes 2022, "le long-métrage est paradoxal pour les journalistes égyptiens", a indiqué Tarik Saleh. "Ils sont fiers qu’une personne originaire du pays soit récompensée, mais en même temps, le film est interdit de diffusion là-bas. La bonne nouvelle c’est que les habitants adorent télécharger illégalement (rires)".

Et ce qui est encore plus particulier: le tournage n’a pas été réalisé au Caire, mais à Istanbul après avoir reçu la validation d’un conseil religieux. Cela fait sept ans que le réalisateur figure sur une liste des indésirables en Égypte. S’il y repose un pied, il sera probablement arrêté.

"Cela a été très émouvant quand j’ai pris l’avion pour partir. J’aime l’Égypte, mais c’est un amour à sens unique. Alors quand je voyage, je regarde toujours les lieux qui ressemblent à mon pays et qui pourraient me servir. Par exemple, si la nuit n’était pas tombée, je serais allé visiter la Cathédrale de Tournai en me demandant si j’aurais pu en faire une Mosquée (rires)".

"Boy from Heaven" sort en salle le 26 octobre.

13 au 23/01/23. Vente des pass activée. Cinq formules possibles (VIP, Morning&Fun, Fan, Light et Student). www.ramdamfestival.be/les-pass-2023