n réviseur d’entreprise rend chaque année depuis 2020 son rapport de certification du compte du CPAS. Pour rappel, la société a été engagée pour un audit externe des comptes, dans un souci de transparence et de bonne gestion, suite au détournement d’argent constaté en juin 2015.

La stratégie d’audit est de corriger progressivement l’année suivante les problèmes détectés. Et à cet égard, le bulletin du CPAS est plutôt bon, indique le réviseur Bernard Rousseaux. Qui fait remarquer que le nombre de réserves (dans le jargon, il s’agit d’anomalies) émises a tendance à diminuer. "Le bulletin s’améliore d’année en année. Le compte 2019 présentait cinq ou six réserves. En 2020, il y en avait trois et en 2021 il n’y en a plus que deux, les mêmes que l’année précédente mais avec un degré moindre".

Les (nombreux) contrôles internes, tant aux niveaux du personnel (application des barèmes, subsides, etc.) que des achats, n’ont pas révélé d’anomalie particulière.

1664 RIS en 2022

Lætitia Liénard, la présidente, fait remarquer que le nombre de bénéficiaires du RIS (revenus d’intégration sociale) gérés par le service social est en diminution depuis 2019. "La moyenne annuelle du nombre de bénéficiaires du RIS est de 1664 au 28 septembre 2022, contre 1917 en 2019. Quant aux aides sociales complémentaires, elles s’élevaient en 2021 à 7.932 dossiers, soit une augmentation de 45% par rapport à l’année précédente en raison de l’enveloppe Covid. Au 1er septembre 2022, le chiffre s’élève à 3.889 aides sociales".

Parmi certaines ombres au tableau, il y a cette part des 18-64 ans bénéficiaires du RIS assez nettement supérieure aux moyennes hennuyère et wallonne. Mais les choses s’améliorent dans la mesure où le nombre de bénéficiaires du RIS ou d’une aide sociale financière remis à l’emploi est en augmentation. "En effet, le nombre d’articles 60 est passé de 156 en 2017 à 176 au 30 septembre 2022. Avec le soutien du Gouvernement wallon, le CPAS a par ailleurs recruté un capteur d’emploi", indique la présidente, qui admet aussi que "des personnes ont aussi disparu des radars".

Le nombre de dossiers "énergie" était de 500 au 28 septembre 2022. "Il faut s’attendre à une explosion du nombre de demandes dans les mois qui viennent en raison de la crise énergétique", indique Mme Liénard. Qui espère comme ses homologues d’autres CPAS "obtenir un refinancement fédéral et régional afin de continuer à assurer efficacement ses missions plus que jamais essentielles en cette période de crise".