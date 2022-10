Le nouveau conseil communal des enfants de Frasnes-lez-Anvaing est installé

Avant la cérémonie, ils ont pu passer un moment convivial (un petit-déjeuner et le test de jeux anciens) avec ceux qui vont les encadrer durant toute la durée de leur mandat: les membres du conseil communal et ceux du conseil consultatif des aînés (CCA).

Tiktok contre les pâtisseries de Freddy

"Le thème de cette année est l’intergénérationnel, explique Carine De Saint Martin, bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing. Tout le monde à apprendre de tout le monde. C’est cela l’intergénérationnel. Il faut apprendre à pouvoir vivre ensemble."

L’échevine de la Jeunesse, Christine D’Hont, abonde dans le même sens. "Nous avons la chance d’avoir un CCA super actif. Vous allez voir les enfants, vous allez apprendre plein de choses. Par exemple, Freddy pourra vous apprendre à faire de chouettes pâtisseries. Et vous, vous pourrez apprendre aux aînés à se servir de TikTok. Cette année, vous n’aurez pas un parrain ou une marraine mais bien deux parrains ou marraines. En plus d’un membre du conseil communal, vous aurez un membre du conseil consultatif des aînés qui vous assistera tout au long de votre mandat. "

Avant la prestation de serment qui s’est déroulée au sein de la nouvelle résidence-Services du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing, deux conseillères réélues, Anaïs Coquereaumont et Lina Hosten, ont lu le rapport d’activité du précédent CCE.

Ensuite, entourés de leurs parrains et marraines, les dix-huit nouveaux conseillers ont pu prêter serment et être officiellement installés.

On leur souhaite évidemment un bon travail !

Les conseillers et leurs parrains/marraines

Le nom de chaque jeune conseiller est suivi de ceux de leur parrain/marraine au conseil communal et au conseil consultatif des aînés

Maxime Vuylsteke – Marian Clément Jacqueline – Claessens

Gaspard Samain – Daniel Richir – Ginette Botquin

Sinan Vanden Eyden – Vincent Duchâteau – Nadine Leriche

Nora Mattia – Marie-Line Crombez – Nadine Deletrain

Alice Canipel – Marie-Colline Leroy – Béatrice Guerlus

Louis Donnez – Carine De Saint Martin – Martine Fraikin

Émilie Boulle – Michel Delitte – Micheline Quiévreux

Evy Vandemergel – Myriam Polet – Guy Guilbert

Maélyse Poche – Caroline Mercier – Jeanine Petit

Evan Catrin – Pierre Bourdeaud’Huy – Freddy Denis

Janna Amor – Liana Cozigou – Monique Lemaire

Anaïs Coquereaumont – Jacques Dupire – Michel Monnier

Estelle Morgado – Jacky Foucart – Nelly Degavre

Esteban Bazzoni – Sébastien Dorchy – Yvette Bouche

Heather De Leeuw – André Duthy – Christiane Carette

Ezio Leclercq – Valéry Gosselain – Jean Vandeneede

L ina Hosten – Charlotte Parez – Francine Carton Monnier

Louise Druet – Natasja Hardy – Liliane Place

Le rapport d’activités 2021/2022

Notre conseil communal des enfants 2021-2022 s’est terminé le 1er juillet.

Lors de notre dernière réunion, nous avons fait un petit bilan de l’année écoulée.

Le thème choisi pour cette année était la Culture: vaste thème que voilà qui englobe beaucoup de choses.

Tout au long de cette année, nous avons tenté d’être ce que nous avons appelé des CRACS:

C: comme Citoyens

R: comme Responsables

À: comme Actifs

C: comme Critiques

S: comme Solidaires

En effet, faire partie du conseil communal des enfants nous a permis:

De représenter notre école, d’essayer d’être acteur au sein de notre école. Nous avons ainsi participé à la Cérémonie du 11 novembre, ce qui nous a permis pour la majeure partie d’entre nous d’y retrouver notre parrain ou notre marraine, conseiller ou conseillère communal(e).

Cela nous a permis aussi d’être le relais, l’intermédiaire entre notre école et la Commune, également de découvrir les services communaux.

Nous avons également été actifs et solidaires en participant à l’Opération Arc-En-Ciel.

Nous sommes passés dans les classes, nous avons expliqué ce que cela représentait et nous avons organisé avec l’aide de nos enseignants et directrices, la récolte de vivres non périssables. Cela a été une belle réussite, nous en avons récolté + de 300 kilos.

Être conseiller communal, c’était aussi nous réunir une fois par mois afin de travailler ensemble.

Nous avons beaucoup parlé, échangé pendant ces réunions. Nous avons lu, trié les messages des boîtes à idées que nous avions placées dans nos écoles.

Nous avons réfléchi à ce qu’était la culture, le thème qui avait été choisi cette année. Et nous avons réalisé des affiches illustrant ce que cela représentait pour nous.

À plusieurs occasions, lors de nos réunions, nous nous sommes entraînés à des petits exercices d’improvisation.

Nous avons même par la suite, commencé à écrire par groupe de 3 ou 4 une petite pièce de théâtre. Nous avions choisi parmi 3 thèmes: le harcèlement, connecté-pas connecté ou la protection de l’environnement. Nous avons bien ri en créant nos personnages et en leur donnant des noms, en écrivant les textes. Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de terminer ni de jouer devant des spectateurs. L’essentiel est d’y avoir travaillé ! Et nous nous sommes bien amusés.

Nous avons donc pu, lors des réunions, nous exprimer, donner notre avis, être écoutés et écouter les autres.

Faire partie du CCE nous a permis également de participer à diverses sorties et activités en lien avec notre thème "la Culture".

Nous avons visité l’atelier de Patrick Jouret, l’agriscupteur de Forest.

Toujours à Forest, nous avons visité l’agence artistique Astoria.

Nous avons visité le Musée des Beaux-Arts de Tournai et participé à l’animation "faisons connaissance avec la peinture".

Nous avons aussi passé un après-midi à découvrir la peinture sur tour de potier avec Gerd, un artiste peintre de l’entité.

Participer au CCE nous a permis de rencontrer et de faire la connaissance d’enfants d’autres écoles, et même d’un autre pays, la France.

Nous sommes d’ailleurs partis à Monts, en Touraine avec le Comité de Jumelage de Frasnes-lez-Anvaing. Nous avons logé dans les familles des conseillers communaux enfants montois.

Et là-bas nous avons eu l’occasion de visiter:

un observatoire et son planétarium ; le château de Chambord et ses jardins. Nous avons également assisté à un spectacle de chevaux et de rapaces ; on nous a initiés à un sport que nous ne connaissions pas: le disque-golf ; et nous avons fait la fête, c’était vraiment chouette et nous en garderons un souvenir inoubliable. Nous sommes d’ailleurs prêts à y retourner, même si lors du prochain déplacement à Monts, nous ne faisons plus partie du CCE.

Suite à tout ce que nous avions fait au cours de l’année 2021-2022, nous avons créé des affiches qui retraçaient ces diverses activités: avec des textes et des photos. Et nous avons exposé notre travail à l’occasion du Salon des Sports et de la Jeunesse, pendant lequel nous nous sommes relayés pour tenir un stand, ce fut l’occasion de présenter et d’expliquer notre travail, notre rôle aux personnes qui passaient sur le salon.

Au cours d’une de nos réunions nous avions du réfléchir à ceci:

La culture est-elle accessible à tous ? C’est une question à laquelle nous avons tenté de répondre après avoir d’une part compris ce que voulait dire "accessible" et après avoir participé à diverses choses autour de la culture.

Notre réponse est: oui, pour certaines choses en tout cas.

Par exemple:

Nous avons la chance d’avoir à Frasnes une grande et magnifique bibliothèque et tout y est gratuit pour les enfants.

Le Centre Culturel propose des expositions en tous genres qui sont gratuites.

Patrick Jouret propose de découvrir gratuitement ses œuvres réalisées avec du matériel de récupération. Toute personne qui se balade du côté de son atelier peut y entrer et sera la bienvenue.

L’entrée au Musée des Beaux-Arts de Tournai est très peu chère et nous avons appris que c’était gratuit un dimanche par mois.

Et lorsque le temps le permet, en toutes saisons, il est possible de sortir et pratiquer le land art: avec les éléments que l’on trouve dans la nature, on crée des œuvres. Bien sûr, elles ne resteront pas, elles sont éphémères. Mais c’est de l’art !

Nous pouvons donc dire que cette année a été riche en sorties, en événements et en réalisations.

Pour terminer, nous tenons à remercier le Collège Communal, les conseillers communaux et l’administration communale pour leur soutien, ainsi que notre animatrice Martine qui nous a encadrés durant toute l’année.

Les enfants du Conseil Communal