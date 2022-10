Fidèle au poste !

Derrière le micro et à côté de la fenêtre ouverte, on a retrouvé avec plaisir Jacques Schouteten, le président de l’EAH. Il y a fait les 43 éditions ! « Personne ne veut prendre ma place, alors je continue, explique-t-il à presque 77 ans. Les clubs sont soumis à une telle pression administrative qu’on ne trouve plus des gens qui ont envie d’y consacrer des heures chaque jour et c’est bien dommage ! Pour mon épouse et moi, cela devient lourd même si le club nous tient tellement à cœur. Cette année, nous avons entre 60 et 70 enfants qui sont inscrits. »