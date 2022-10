Cross scolaire: des athlètes sous le soleil

Dirigées de main de maître par l’équipe de Jacques Schouteten, les courses se sont succédé dès 14 h 30 à partir des plus jeunes nés en 2016 jusqu’aux plus âgés, nés en 2011. Quelque 25 bénévoles ont encadré l’organisation.

Et que d’encouragements de la part des parents et grands-parents, mais aussi des profs de gym et des directeurs d’école durant cette heure et demie !

Nouveauté cette année: la collaboration des forces vives de l’Agisc pour la gestion des courses: "Nous avions prévu d’organiser un cross, précise le directeur Martin Lesur , alors on s’est dit pourquoi ne pas nous joindre à celui qui existe depuis tant d’années ? L’activité est reconnue par l’Adeps ; ce qui permettra aux meilleurs d’être sélectionnés aux finales provinciales. S’ils y font des résultats, ils pourront participer à la finale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en avril 2023."

Les classements

Filles 2016 : 1. Suzon François ; 2. Agathe Padrao et 3. Mia-Rose Verhaeghe.

Garçons 2016 : 1. Cyrille Vanderstichele ; 2. Robin Touzeau et Aurèle Guilbert.

Filles 2015 : 1. Zoe Tordeur ; 2. Manon Eekhout et 3. Lola Tricot.

Garçons 2015 : 1. Ebyakim Nuytten ; 2. Benoît Bollaert et 3. Tommy Desmarets.

Filles 2014 : 1. Marie Benoît ; 2. Juliette Wartel et 3. Lilia Hovart.

Garçons 2014 : 1. Gédéon Delefosse ; 2. Thao Slembrouck et 3. Tim Dehaene.

Filles 2013 : 1. Chloé Decherf ; 2. Jeanne Carpentier et 3. Cléa Notredame.

Garçons 2013 : 1. Louka Deldicque ; 2. Léo Stehle et 3. Matias Deventer.

Filles 2012 : 1. Lola Zagula ; 2. Emma Samyn et 3. Arielle Kone.

Garçons 2012 : 1. Hugo François ; 2. Guillaume Taillieu et 3. Arthur Verrote.

Filles 2011 : 1. Margot Deblauwe ; 2. Eden Vercaigne et 3. Amel Bouakaz.

Garçons 2011: 1. Tom Deriemaecker ; 2. Sanjoo Rakha et 3. Mathéo Durotter Vaux.