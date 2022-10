Nouvelle « Étape » à la rue des Croisiers

Bien que l’Étape soit d’abord connue pour sa maison d’accueil rue du Sondart, elle dispose aussi d’une équipe d’accompagnement social en logement qui, en proposant des garanties à des propriétaires privés, obtient des loyers modérés afin de favoriser l’accès au logement à des ménages en situation de précarité. En aménageant eux-mêmes deux appartements au-dessus de leurs bureaux, les gestionnaires de l’Étape souhaitent en quelque sort "montrer l’exemple": "c’est plutôt symbolique. D’un côté nous apportons notre contribution à l’accès à un logement décent en centre-ville à loyer modéré, et d’un autre, nous avons voulu montrer que si nous avons pu créer ces lieux de vie, d’autres peuvent en faire tout autant, souligne Quentin Ervyn, directeur de l’Étape. Les travaux ont été financés par le Fonds du logement des familles nombreuses. Celui-ci octroie à tout propriétaire privé d’un immeuble d’habitation désirant le rénover, un prêt subvention de 98 000 € par logement, à condition d’en confier ensuite la gestion à une AIS ou une APL (comme l’Étape ASBL) et de modérer les loyers."

Un chantier aux valeurs de l’Étape

Les deux appartements de la rue des Croisiers ont constitué le terrain de formation pour l’AID Escale, une entreprise de formation par le travail basée à Warchin. "Certains bénéficiaires de l’Étape se sont ainsi retrouvés sur le chantier et ont réalisé les peintures et le parachèvement. Cette initiative a permis de donner davantage de sens à notre projet en favorisant l’insertion professionnelle ", se réjouit le directeur de l’ASBL. De plus, les travaux ont été confiés majoritairement à des entreprises de la région comme SCOOP pour le gros œuvre, Bâti-toit pour la couverture, C.F.A pour le chauffage et la ventilation, Menui-Bat pour les châssis et portes, Savarino pour les enduits, Alain Prade pour les menuiseries…

In fine, ce sont deux logements modernes et sobres composés en duplex qui ont été aménagés. L’un possède deux chambres et l’autre trois. Ces appartements ont la particularité d’avoir un espace commun, un hall d’entrée, assez spacieux, dans le but de favoriser les échanges. "Il permettra plus particulièrement l’accompagnement social car il obligera d’une certaine manière les locataires à se parler, à créer du lien et donc à éviter les problèmes de voisinage ! C’est ainsi que nous avons envisagé leur cohabitation ", explique Quentin Ervyn.

Des locaux accueillants

Les futurs locataires du 22 rue des Croisiers auront la facilité de retrouver les membres de l’équipe d’accompagnement social de l’Étape au rez-de-chaussée. Les nouveaux locaux sont conçus pour assurer l accompagnement budgétaire, administratif et social des bénéficiaires, mais aussi continuer la distribution de colis alimentaires, mener des activités collectives.

"Une cuisine de réemploi en bois sera prochainement installée pour préparer de la soupe, offrir du café, ou encore réaliser des ateliers, ajoute le directeur. C’est également à cette adresse que nous organiserons notre épicerie sociale. Les propriétaires qui souhaitent mettre leurs biens à disposition de nos usagers, pourront nous rencontrer dans nos bureaux qui seront situés à l’arrière du bâtiment."

L’équipe de l’Étape espère s’installer dans ses nouveaux locaux d’ici le 1er décembre et accueillir ses premiers locataires mi-janvier.