Marjorie se prépare à sa plongée en fauteuil dans les Calanques: « je n’ai pas le droit à l’erreur » (vidéo)

Pourquoi en fauteuil ? Symboliquement, pour montrer qu’une personne en situation de handicap peut déplacer des montagnes… enfin, disons plutôt explorer des fonds marins. Marjorie souffre d’une myopathie qui paralyse sa jambe droite. Elle aurait pu plonger sans le fauteuil. Mais sa force de caractère l’a convaincue d’ajouter une contrainte technique au défi physique. Mercredi dernier, elle effectuait un premier test de plongée avec le fauteuil conçu par les élèves de l’ICET, à la piscine de Mouscron. "Si l’échelle de Richter ne dépasse jamais 10, celle pour évaluer mon stress explose le compteur ", philosophe la plongeuse.

Plus de deux ans de préparation

Dans les Calanques, on ne lui souhaite pas de tremblement de terre. Mais plutôt de savoir apprivoiser un fauteuil conçu pour plonger jusqu’à 10 mètres de profondeur et d’avancer à l’aide d’une hélice, dans ce décor de rêve. "Après deux ans et demi et préparation sans le fauteuil, il était temps de prendre mes marques avec l’instrument qui doit me permettre de me déplacer dans l’eau." Un défi ambitieux, très ambitieux.

Plus que sa participation au Championnat de France de Crossfit et sans doute autant que l’ascension d’un glacier, réalisée dans les Pyrénées en 2016. "Je n’ai pas le droit à l’erreur, pas le droit de mettre une vie en danger, ni celles plongeurs qui m’accompagnent, ni la mienne."

Dans le grand bassin de la piscine de Mouscron, quelques couacs font monter une tension déjà palpable. Mais personne ne baisse les bras. Pas maintenant, pas à moins de trois semaines de cet incroyable défi. L’équipe de Marjorie a entamé la dernière ligne droite, avec autant d’incertitude que de détermination. "Je me sens chanceuse d’être aussi bien entourée. J’ai embarqué mes proches dans un délire qui semblait complètement utopique. Ils auraient pu m’en dissuader. Mais ils m’aident et me font confiance", conclut la Mouscronnoise.

La date de son défi ? Le 2 novembre 2022, quelque part au large des Calanques…

« Pour réussir, elle doit avoir une totale confiance en nous »

L a symbiose entre la plongeuse et les membres de son équipe doit être totale.

Parmi les fidèles des premières heures, Olivier Perment joue un rôle important.

Le plongeur affilié au Club Aquanaute de Mouscron accompagne Marjorie depuis le début de sa préparation, avant la crise sanitaire. "J’ai suivi ses premiers pas en plongée dans un bassin et en carrière ", indique l’intéressé.

Le jour de son défi, Marjorie sera encadrée par cinq-six plongeurs. Certains resteront en surface, mais d’autres suivront la trajectoire du fauteuil. Olivier fait partie des anges gardiens qui veilleront sur la Mouscronnoise le 2 novembre prochain, "un jour qui concrétisera tout le chemin parcouru depuis les premières heures de cette aventure et de toute la préparation mentale et technique qu’elle a menée. Marjorie est une battante, elle veut tout faire en force. Notre rôle était de lui expliquer que la plongée, c’est 10% de force pour 90% de fluidité et de technique ", précise Olivier.

Il faudra bien doser pour descendre à 10 mètres en dessous du niveau de la mer avant de se mouvoir dans la Méditerranée.

Le plongeur sait comment réagir au cas où les choses ne tournent pas en la faveur de Marjorie. "Nous l’avons déjà sortie d’une crise de panique. Sous l’eau, on doit se faire comprendre autrement que par la parole. Ce qui signifie que Marjorie doit avoir une totale confiance en nous. Se savoir bien encadré permet de rester concentré sur sa tâche. Si elle en est consciente, elle peut lâcher les chevaux et réussir son défi…"