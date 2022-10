Marie-Colline et Valéry en font tout un plat… végétarien

Servir ou… desservir le végé ?

La députée fédérale des Verts frasnoise, après avoir posé une série de questions sur les repas chauds préparés par le CPAS pour les écoles ( Quelles sont les initiatives proposées pour faire correspondre les attentes et les besoins aux réalités des menus dans les écoles ? La réalisation s’accompagne-t-elle d’une réflexion alliant qualité et nutrition ? Le CPAS veille-t-il à solliciter les producteurs locaux, notamment, via la nouvelle coopérative Coop alimentaire ? ") suggérait," parce qu’aujourd’hui, la consommation excessive de viande n’est pas conseill ée ", qu’au moins un repas par semaine soit dédié à la découverte d’un plat végétarien… Le président du CPAS confirme qu’un débriefing a bien lieu de façon régulière avec les directions d’écoles en vue de composer les menus. Des repas végétariens (moussaka sans viande hachée, chicons au gratin sans jambon…) sont parfois proposés, mais pas à la fréquence souhaitée par Écolo:" L e problème, c’est qu’il faut vraiment revoir sa façon de cuisiner. C’est une nouvelle culture et le souci est que nous n’avons plus de chef cuistot depuis le Covid. Pas moyen d’en trouver un(e) malgré les appels, dont pas de possibilités avec une équipe réduite de suivre des formations pour préparer des repas végés. Ce serait en outre, je crois, une erreur par rapport aux enfants. Il ne faut pas rentrer en matière d’alimentation dans un cadre strict du type” une fois par semaine”. Mieux vaut avoir une sensibilisation… "La volonté du CPAS, qui bénéficie en permanence de l’œil avisé de sa diététicienne, est que les enfants (" pour qui c’est parfois l’unique repas de la journée ! ") en pleine croissance, quel que soit leur niveau social, aient accès à un repas équilibré, dit Valéry Gosselain," e t, dans l’état actuel des choses, l’apport de protéines se fait principalement par la viande ! "Les producteurs locaux sont sollicités" en respectant les marchés publics, mais la plupart disent qu’il leur est impossible de nous garantir une livraison suffisante pour six cents repas. Une coopérative alimentaire pourquoi pas, à condition qu’elle soit économiquement intéressante. Il y a jusqu’à 30% de différence entre le local et le grossiste important. "

Écolo reste « sans voix »

Imposer un repas – sur quatre – végétarien par semaine, "ce serait défavoriser le message qu’on peut lancer parce que trop répétitif", estime le président du CPAS. La réponse est loin de convaincre Mme Leroy: "L’absence de personnel ne peut pas justifier une abstention politique. Il faut trouver quelqu’un. Le cadre strict dans notre société occidentale, c’est de manger de la viande tous les jours, croire que cela est nécessaire pour être bien nourri… et pas manger végé une fois par semaine." Sur la coopérative alimentaire du Tournaisis, "ces initiatives travaillent ensemble, elles ne se concurrencent pas. Elles veulent créer une légumerie pour services les cuisines de collectivités." Selon la conseillère, "f aire un repas végé par semaine, qui va permettre une alimentation saine et durable pour les enfants et soutenir nos producteurs, je ne comprends pas le problème que cela puisse poser, à part des contraintes techniques."

Le ton monte. Pour Valéry Gosselain, "le problème avec Écolo, c’est votre côté donneur de leçons. Les règles, l’échelle barémique, on ne peut pas les changer au CPAS, confronté" aux réalités locales. Même les restaurants ne trouvent plus de personnel à engager… "L’échevin Bourdeau d’huy donnera son avis:" L’homme est un omnivore. Pour certains, celui de l’école est le seul repas valable de la semaine. Les parents qui veulent manger duvégé à leurs enfants ont le loisir de le faire quatre à cinq fois en dehors "Seul Écolo votera pour cette proposition le MR est contre, les autres s’abstiennent. Marie-Colline Leroy accuse le coup:" Nous n’imaginions pas une minute que ce point recevrait un accueil si froid et contrarié. À l’heure où tout doit être fait pour allier santé et environnement (les deux enjeux majeurs de notre époque), nous restons sans voix devant tant de conservatisme dans le chef de la majorité… et aussi de l’opposition).