Les réfractaires et le travail obligatoire: une exposition à Ellezelles

Depuis plusieurs mois, un groupe de passionnés d’histoire, issus notamment des associations patriotiques locales telles que le Front unique ou encore la Fraternelle de l’armée secrète, mais aussi de la Commune, rassemblent des documents et témoignages sur le thème. Ils sont aidés dans la tâche par des collectionneurs de la région.

L’exposition se tiendra du samedi 22 octobre au mardi 1er novembre de 14h à 18h à la salle du CACS.

1. De la Grande Guerre à l’occupation L’exposition se divise en quatre grands thèmes: le premier porte sur "Ellezelles, de la Grande Guerre à l’occupation nazie: un village frappé par la crise économique". Dans ce chapitre, des recherches concernant le travail des Ellezellois à l’aube de la crise économique ont été réalisées. "Au 1er janvier 1933, la population ellezelloise comptait 5 075 habitants dont 1 656 hommes selon une liste électorale de fin 1932", indique Christian Clavelle, du service généalogie de la Commune et membre organisateur de l’exposition. "Nous avons relevé 76 professions différentes. Les professions liées au travail de la terre et à l’industrie textile occupent 69.1% des hommes. Les menuisiers, maçons, commerçants, négociants, employés et ouvriers carriers représentent 10% de la population masculine et 5.1% des hommes sont déclarés à la retraite." En 1934, l’industrie et l’économie sont frappées par la crise. Le chômage touche les ouvriers textiles, carriers et du bâtiment… "Les hommes sans emploi représentent 13.49% de la population d’Ellezelles."

2. L’occupation nazie Un autre volet de l’exposition porte sur "La vie sous l’occupation allemande". "Le drapeau allemand flotte sur les édifices publics, les chambres et remises sont réquisitionnées pour loger les soldats. Les Ellezellois font face à beaucoup de contraintes et interdictions." En parallèle, le prix de vente des produits issus de l’agriculture s’effondre. Le gouvernement réagit et impose une augmentation des cultures de froment, de betteraves et de pommes de terre. "Les ménagères et commerçants se constituent des réserves, ce qui provoque une pénurie de denrées alimentaires. L’inflation gagne: le prix des œufs augmente de 7%, celui des haricots de 13%, la margarine augmente de 12% et le savon et les allumettes sont presque introuvables. " Apparaissent les cartes de rationnement et les timbres de ravitaillement.

3. Le travail obligatoire Le 3e thème de l’exposition porte sur le travail obligatoire. "Suite à la crise économique, le pays compte près de 500 000 chômeurs en août 1940. L’autorité allemande bloque les salaires et dévalue le franc belge. L’occupant compte sur cette situation pour attirer des travailleurs en Allemagne. " En mars 1942, le travail obligatoire est instauré en Belgique. Le recrutement sur base volontaire a recueilli peu de succès. En octobre de cette même année, tous les hommes de 18 à 50 ans et les femmes de 20 à 35 ans peuvent être forcés d’aller travailler en Allemagne.

4. Les Ellezellois et le travail obligatoire Enfin, le dernier pan de l’exposition porte sur les portraits d’Ellezellois déportés ou volontaires au travail obligatoire en Allemagne, mais aussi les réfractaires. Cette partie de l’exposition regroupe une série de témoignages, de documents et d’anecdotes portant sur ces personnages emblématiques de la Cité.