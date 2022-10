École du Dehors au Pays des Collines : « C’est en aimant qu’on apprend à protéger »

"Aujourd’hui, l’animation est destinée à deux classes maternelles d’un même groupement scolaire, explique Eva (voir ci-contre). Elles se retrouvent pour l’École du Dehors à raison d’une fois par mois a priori, sauf en cas de météo franchement mauvaise ou de températures négatives. Cette fois, on va travailler sur les fruits de l’automne, un sujet que les enfants sont en train d’étudier en classe."

Au programme de la matinée, pour la vingtaine de petites têtes bien emmitouflées qui apparaissent à la lisière de la forêt, il y aura entre autres la reconnaissance à l’aveugle de glands, noix, marrons et châtaignes, une petite activité manuelle avec les marrons ou encore une pause gourmande pop-corn, après la cuisson des grains de maïs sur le brasero.

"Le projet de l’École du Dehors consiste à sortir régulièrement avec la classe, à étudier l’évolution de la nature au fil des saisons, et à “coller” au projet scolaire de l’enseignant, résume celle qui a suivi la formation d’animateur/trice nature proposée par Natagora et reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles. L’idée, c’est bien de faire classe dehors et pas seulement d’être dehors, même si cela fait partie de l’amusement et de l’expérience. On veut aller plus loin dans la matière avec les enfants. C’est donc très important pour mon collègue Louis et moi – qui assurons l’École du Dehors pour le parc naturel – d’avoir ce lien avec les professeurs."

« Montrer notre lien à la nature »

"À travers ce projet, reprend Eva, on évoque plein de “petits” sujets spécifiques: les arbres, la photosynthèse, la chaîne alimentaire et le rôle de l’homme dans celle-ci par exemple. Mais in fine, notre objectif est de parler de la nature, de la montrer, d’éveiller les consciences sur des problèmes d’éco-responsabilité. Notre ambition est ainsi de faire valoir notre lien à la nature, voire de le recréer – beaucoup d’enfants sortent en effet très peu et sont complètement déconnectés de celle-ci – car “c’est en aimant qu’on apprend à protéger”. C’est là notre credo."

Au fil des rencontres, les comportements évoluent. Car l’École du Dehors, c’est aussi une autre occasion de découvrir les autres et soi-même. "Avec le temps, on voit les jeunes beaucoup plus attentifs et alertes ; on voit la coopération et la collaboration s’installer. Ce sont des valeurs sur lesquelles on insiste aussi pour" ouvrir le champ des possibles ", car, en étant centré sur soi-même, on n’est pas vraiment sensibles à protéger ce qu’il y a autour de nous, les autres comme la nature. Voir un groupe se renforcer peu à peu, c’est ainsi le plus beau des cadeaux à mes yeux."

Adeline Douay