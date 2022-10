De délicieuses huiles made in Tournaisis récompensées par le Jury des Fins Gourmets (vidéo)

Jeudi dernier, nous avons eu l’occasion de découvrir des produits nouveaux venus sur les tables du jury. Comme cette huile de caméline de la gamme des huiles "La Floreline" de Flo’Maraîchage (Gaurain). Vous ne connaissiez pas la caméline ? Cette plante, également appelée "lin bâtard", est pourtant cultivée en Europe depuis plus de 3000 ans pour la production d’huile végétale et de fourrage.

L’huile de coza de la ferme de Camille Fauvarque (Lamain) a été récompensée par le Jury des Fins Gourmets. ©EdA

L’huile de colza de la ferme familiale Fauvarque, à Lamain, accompagnée d’un pain réalisé avec la farine de la ferme, a aussi régalé les palais. Comment cette idée de faire de l’huile est-elle née ? "Ça fait huit ans qu’on met du colza sur sept à huit hectares de nos champs. L’idée est venue assez naturellement de valoriser une partie de notre production qui sert à alimenter notre bétail (avec le tourteau en l’occurrence) dans une démarche d’autonomie fourragère", explique Camille Fauvarque. Pour ce faire, un pressoir a été récupéré dans une vieille ferme, a été restauré et homologué pour une fonction alimentaire. "Notre première production date de février 2022. Nos premières bouteilles ont été commercialisées en mars. Pressage (première pression à froid), décantation (naturelle sans additif) et embouteillage ont lieu à la ferme. La dernière récolte de colza, en agriculture raisonnée, date de la mi-août".

Une belle brochette de producteurs et d’artisans.

Une étonnante glace à la chicorée et au caramel de cassonade

La glace chicorée caramel cassonade d’Anne-Chantal Dupont (Mystères et boules de glaces à Lesdain) a obtenu trois distinctions: le Saule d’Or, le Coup de cœur de la presse et le Coup de cœur des chefs. Un joli tir groupé qu’on doit, outre la qualité du produit, à un fameux trait d’originalité. "C’est la huitième fois que je participe aux Fins Gourmets, j’ai déjà eu deux fois l’argent et six fois l’or, et je pouvais me permettre de prendre un risque. Cette glace évoque, avec la chicorée, des souvenirs d’enfance quand ma maman l’incorporait dans son café, et avec la cassonade un produit que je trouve tout près de chez moi".

Anne-Chantal Dupont a réalisé une recette de glace à l’esprit très franco-belge.

Sa glace à l’esprit franco-belge a nécessité beaucoup de travail pour obtenir cette recette équilibrée tant appréciée. "Le caramel de cassonade doit pouvoir adoucir la préparation sans éteindre l’amertume de la chicorée", témoigne Anne-Chantal Dupont, très fière de travailler avec des produits du coin: la chicorée d’Orchies, la cassonade de Wez, le sucre de Fontenoy, le lait de Taintignies, etc.

À Callenelle, une croûte fleurie à la Paix Dieu

Louise et Jérémy Grémeaux ont lancé en 2021 leur Chèvrerie du Marais à Callenelle. Un an plus tard à peu près, leurs fromages connaissent un succès croissant. Dont leur croûte fleurie à la Paix Dieu qui a obtenu le Coup de cœur de la presse au Jury des Fins Gourmets. "Ce fromage est né un peu par hasard, suite à une demande de la brasserie Caulier pour ses portes ouvertes. Car je n’avais jusqu’à présent jamais réalisé de fromage à la bière", raconte Jérémy. "Je leur ai proposé cette sorte de camembert qui plaît pas mal. Ce fromage n’est pas lavé à la Paix Dieu, la bière est bel et bien incorporée dans la croûte fleurie. Le dosage de la quantité de bière était un des défis de ce fromage, qui a nécessité pas mal de tests."

Jérémy Grémeaux a créé son premier fromage à la bière.

Le camembert de chèvre, récompensé en 2021, reste le fer de lance de l’entreprise familiale. "Ce nouveau prix est un bel encouragement à poursuivre notre travail comme on le fait actuellement".