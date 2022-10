« Un été meurtrier » du vidéaste-plongeur Dottignien Philippe De Korte primé en Bretagne (vidéos)

Passant de l’apnée qui lui permettait de découvrir les fonds marins depuis plusieurs années déjà, à la plongée autonome (avec bouteilles).

Des dizaines de carpes ont tenté de rejoindre des eaux plus profondes. En vain... ©Philippe Pdk

Il s’est assez rapidement lancé dans la pratique de la photo sous-marine avant de passer à la vidéo subaquatique.

Nous l’avions suivi dans l’un de ses périples, il y a un peu plus de cinq ans, alors qu’il figurait dans le top 5 du festival animalier d’Albert dans la Somme, en France.

Toute une équipe l’épaule sur le terrain

La nature a vite fait de reprendre ses droits... ©Philippe Pdk

Depuis notre rencontre, le Dottignien n’a cessé de se perfectionner dans le domaine de la prise de vue sous-marine ; ce qui exige non seulement une parfaite maîtrise de la technique (forcément adaptée aux conditions particulières liées aux prises de vues en immersion), mais aussi un sens de l’observation extrêmement développé, une flottabilité parfaite et surtout, énormément de patience (y compris de la part de ceux et celles qui le suivent comme binômes lors de ses plongées).

Pour se perfectionner, Philippe s’est nourri des nombreux conseils dispensés par les professionnels rencontrés lors des festivals internationaux où il présente ses films. Le plongeur-vidéaste a également la chance de pouvoir compter sur une équipe d’autres passionnés qui le soutiennent dans sa mission, en lui dispensant des avis qui, manifestement, peuvent s’avérer bénéfiques si l’on en juge par ses derniers palmarès.

Une sélection au festival Nature Namur avant la Bretagne...

Le film fait aussi la part belle aux vues sous-marines. ©Philippe Pdk

Cette pugnacité à remettre 100, voire 1000 fois, son ouvrage sur le banc de montage, vaut aujourd’hui à Philippe de voir son dernier film retenu au programme de deux festivals prestigieux dont la réputation dépasse les frontières des pays dans lesquels ils sont organisés.

Le festival international Namur Nature, tout d’abord, qui, jusqu’au 23 octobre prochain, met à l’affiche pas moins de 64 films retenus parmi les quelque 2055 proposés aux organisateurs. Sur ces 64 courts (et très courts) métrages, 38 sont repris dans la catégorie "amateurs" dans laquelle s’inscrit Philippe.

Quand l’on sait que, rien que pour cette dernière catégorie, les jurés n’ont retenu que 14 films parmi les 355 qui leur furent envoyés, on comprend que rien que le fait d’être sélectionné est en soi une victoire. L’on est ici sur un niveau d’exigence très pointu qui a permis de déboucher, ce dernier week-end, sur une programmation de films de grande qualité proposés par un panel de réalisateurs français et belges, mais aussi américains, et cela sur des sujets qui ne concernent pas exclusivement le monde sous-marin ; le festival namurois s’intéressant à la nature au sens très large du terme. L’autre manifestation internationale qui vient de garantir au Dottignien l’obtention d’une sélection et d’un prix n’est autre que le "Festival international du film et de l’image des mondes sous-marins" qui se tient à Trebeurden sur la Côte d’Armor, en Bretagne, du 21 au 23 octobre.

Un plaidoyer pour la lutte contre le réchauffement climatique

Pour réaliser ce film, Philippe de Korte a baladé sa caméra aux abords et sous la surface d’un étang situé à deux pas du canal de l’Espierres. Dans un premier temps, le site respire la quiétude et l’insouciance. Mais l’été est chaud, très, voire trop chaud. Sous l’effet de la chaleur, celui-ci se vide petit à petit, laissant aux animaux qui vivent à proximité ou sous la surface, de moins en moins de possibilités de se nourrir et de respirer. Une situation qui se dégrade inexorablement et dont on mesure toute la détresse, notamment, dans ces images de carpes tentant de rejoindre le canal tout proche sans pouvoir y parvenir.

Vous pouvez retrouver d’autres vidéos de Philippe De Korte sur sa chaîne Youtube