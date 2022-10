Dans le nord de la France

Le Splendid a invité Sniper (22/10), Kalasg (28/10), Youssoupha (30/10), Lordi (4/11), Fanny Ruwet (26/11), Deportivo (8/12), Front 242 (18/12), Mathieu Madenian (14/01)… Au Stade Mauroy, on verra Roger Waters (12/05), Mylène Farmer (3/06), Stromae (10 et 11/06). M. Pokora (17/06), Depeche mode (22/06), Soprano (24 et 25/06). L’Aéronef annonce Gaëtan Roussel (18/10), Selah Sue (20/10 – complet), Herman Dune (25/10), Jeanne Added (28/10), Ibeyi (15/11), TV Girl (16/11 – comple t), Trust (2/12), Suzane (7/12), Hatik (9/12), Ibrahim Maalouf (12/12), Skip the use (18/01), Izia (8/02), Scylla (19/02), Pomme (7/03 – complet), ArthurH (31/03), Bertrand Belin (1/06), Archive (23/11)… Le Sébastopol a programmé G. Guiz (20/10), Vincent Delerm (3/11), Sheila (4/11), Paul Mirabel (9/11, 7 et 8/03 – complet), Marc Lavoine (17/11), La Grande Sophie (24/11 – reporté au 6/04), Dominique A (20/11), Amel Bent (27/11), Yannick Noah (29/11), Charlie Winston (30/11), Lou (12/12), Chantal Goya (7/01), Yves Jamait (1/02), Daniel Guichard (12/03), Enrico Macias (16/03), Christophe Willems (17/03), Stephan Eicher (17/05)… Oldelaf sera à Orchies le 10/02. Le Grand Mix à Tourcoing Zaoui (27/10), Glass Museum (9/11), Animal Collective (12/11 – annulé), Superpoze (17/11), Bertrand Belin (18/11 – complet), Isha (3/12), Adé (19/01), Alex G (5/05)… Le Colisée à Roubaix annnonce Barbara Pravi (11/11), Status Quo (19/11), Maxime Le Forestier (1/12), GuiHome (21/01), Julien Clerc (10/02), Éric Antoine (4/04), Véronique Sanson (2/05), Fabien Olicard (30/05). The Liminanas sont à Oignie s ce 22/10, avant Diziz (2/11) ou Debout sur le zinc (18/11)… Et The Cure joue à Liévin le 27/11. PL