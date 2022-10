À quoi servent ces bandes rouges tracées au bord de la route à Laplaigne ?

Contrairement à ce que certains ont écrit sur les réseaux sociaux, il ne s’agit pas de pistes cyclables futuristes. Du moins pas au sens officiel qu’on donne à ces mots dans le Code de la route.

" Il s’agit en réalité de bandes cyclables suggérées, explique l’échevin de la Mobilité de Brunehaut, Daniel Detournay. Il est vrai, qu’en Wallonie, on n’a pas l’habitude d’en voir des colorées comme celles qui ont été tracées à la rue Auminois, à Laplaigne, car on en rencontre plutôt sous la forme de chevrons (N.D.L.R.: des flèches) tracés à même la voirie.

Certains l’ont peut-être oublié, mais ces marquages à Laplaigne étaient prévus dans le cadre du PIC (N.D.L.R.: Plan communal d’investissement) et il est question de les prolonger ultérieurement sur les nouveaux tronçons des voiries qui seront restaurés eux-aussi. Il faut savoir que la peinture d’une texture particulière utilisée pour les tracer doit s’appliquer sur un nouveau tarmac pour être résistante, c’est pourquoi on ne peut pas le faire sur les anciens tronçons. Bien entendu, ces bandes ont été posées selon les conseils dispensés par la Région wallonne et la police dont les représentants sont venus sur place pour vérifier que tout était fait dans les règles... "

On peut rouler dessus à vélo, mais aussi en voiture...

Contrairement à ce qui est prévu pour les "vraies" pistes cyclables - bien qu’il existe désormais des exceptions en ce domaine - on peut rouler (en voiture) sur ces bandes rouges et les cyclistes ne sont d’ailleurs pas obligés de les emprunter.

Encore une fois, il s’agit d’une suggestion qui leur est proposée afin de leur offrir une sécurité accrue. L a couleur rouge de ces bandes devrait d’ailleurs inciter les automobilistes à avoir naturellement le pied plus léger à l’approche de ces dernières. Précisons encore que ce type de marquage est privilégié dans les zones où la vitesse est limitée à un maximum de 50 km/h et où les voiries sont bordées d’habitations. Sur les routes assurant la liaison entre les villages, ce sont cette fois les pistes officielles qui seront préconisées. Pour ceux que les chiffres intéressent: la Région wallonne suggère que ces bandes présentent une largeur minimale de 70 cm (idéalement 90 quand c’est possible) et qu’elles soient tracées à une distance minimale de 60 cm d’une zone de parking. Une dernière suggestion qui explique pourquoi certaines de ces zones ont été (re) délimitées par un nouveau marquage sous forme d’une ligne blanche dans la rue Auminois, la volonté étant que les véhicules se garent le plus près possible du trottoir.