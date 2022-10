Alors député wallon, Hervé Cornillie avait interrogé à plusieurs reprises le ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry au sujet de la reconstruction du pont. Le ministre avait dans un premier temps répondu que la reconstruction du pont de la Chaussée Belle-Vue était envisagée durant le deuxième semestre 2021 avant de donner une autre échéance, à savoir le premier semestre 2022 "si aucun nouvel imprévu n’est rencontré".

À ce stade, rien n’a bougé et les riverains doivent toujours faire un détour de plusieurs kilomètres pour rejoindre le centre de Ville-Pommeroeul.

Après contact auprès du SPW, il s’avère qu’il faudra encore attendre un moment. "Le permis pour la reconstruction du pont de la Chaussée Belle-vue a été octroyé en 2021, souligne Serge Toussaint, porte-parole suppléant du SPW Mobilité et Infrastructures. Le dossier du pont est en cours au niveau du bureau d’études Ney & partners. Il conviendra ensuite de prévoir l’adjudication via une procédure classique de marché public. Il est prévu une durée des travaux de plus ou moins deux ans. La date cible est donc que le pont soit en fonction courant 2025. Voilà les informations à notre disposition pour le moment, sachant que des événements impondérables peuvent toujours survenir, ce qui modifierait le planning escompté."