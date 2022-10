Où sont passées les « vedettes » d’antan ?

Plus récemment, Aldebert, Olivier Ruiz, Pierre Perret, Alain Souchon, Serge Lama, Julien Clerc, Annie Cordy, Miossec, Émilie Simon, Sanseverino, Scala, Bénabar, Raphaël, Arno, Yael Naïm, Thomas Dutronc, Adamo, Marc Lavoine, I Muvrini, Michel Fugian, Cocoon, Camélia Jordana, Gaëtan Roussel, Vianney, Stephan Eicher, Dominique A, Mickey 3D, Clara Luciani, Maxime Le Forestier et de nombreuses autres stars sont passés dans nos salles, qu’elle soit athoise, mouscronnoise ou tournaisienne.

Déficit de salle et cachets élevés

Mais à consulter les programmations 2022-23, c’est un peu le désert, hormis quelques artistes émergents à Tournai comme Terrenoire et Ana Carla Maza (qu’on verra aussi à Ath), ou Jean-Louis Murat, Cali et Renan Luce à Mouscron. Pour quelle(s) raisons ?

Selon Anaelle Kins, directrice de la maison de la culture de Tournai, "nous concernant, c’est très clairement un déficit de salle adaptée à l’accueil de chanteurs et chanteuses aux cachets plus élevés (en raison des travaux du bâtiment ces dernières années). Étant donné les cachets actuels" le prix fauteuil "comme on dit dans le milieu tournerait autour de 40 euros".

À la maison de la culture de Tournai, cette saison, le prix d’entrée aux différents spectacles ne dépasse quasi jamais quinze euros.

Au Théâtre royal de Mons ou au Colisée à Roubaix (F), qui accueillent régulièrement des musiciens ou des chanteurs renommés en tournée, la place se vend généralement une cinquantaine d’euros, parfois moins, mais parfois aussi un peu plus (septante euros pour Véronique Sanson).

« Faire rêver les gens… »

La Maison culturelle d’Ath se passe également de "grands noms" pour sa saison 2022-2023, cela pour des raisons budgétaires: "Les cachets de certaines vedettes ont flambé ; ils sont passés du simple au double pour certaines", assure Pauline Duthoit, responsable de la programmation à la MCA. "Certains artistes, même pas hyper connus, demandent des montants allant parfois de 15 000 à 20 000€. Je devrais répercuter ces montants sur les spectateurs, et donc augmenter le prix de la place. Sauf que notre mission est de démocratiser la culture, pas de faire du chiffre…" La MCA est aussi consciente de la baisse du pouvoir d’achat de la population, avec notamment la crise énergétique que la Belgique vit actuellement. Elle y fait d’ailleurs également face. "Nous avons donc voulu rester prudents. "

Autre volonté du centre culturel athois: offrir davantage de visibilité aux petites compagnies de la FWB, qui ont "particulièrement morflé durant la crise sanitaire". "Cette saison est l’occasion de mettre en évidence nos artistes ; ceux qui ont besoin de nous pour vivre. Et on se rend compte que cela fonctionne bien: Guillermo Guiz a récemment fait salle comble, tout comme le match d’impro de la Ligue d’improvisation belge. Les spectateurs viennent aussi chercher une culture de proximité, avec des artistes proches d’eux."

La Maison culturelle ne tire pour autant pas un trait définitif sur ses vedettes.

Le conseil d’orientation du centre culturel se penchera sur la question le 28 novembre prochain. "Nous verrons ensemble ce qu’il y a lieu de mettre en place ; s’il faut de nouveau faire appel à des grands noms. Le conseil d’administration prendra ensuite une décision. Mais une chose est certaine, les vedettes apportent aussi un peu de pétillant et de magie dans les yeux des spectateurs. Certains nous manifestent leur envie de revoir des" stars ". Faire rêver les gens fait aussi partie de nos missions."

La France voisine

Au centre Marius Staquet à Mouscron, on partage l’avis des voisins de Wallonie picarde. "Nous ne sommes pas une salle privée, on est un centre culturel, un lieu de diffusion dont la priorité est aussi de mettre en avant de jeunes artistes nationaux et internationaux. L’objectif n’est pas de faire des têtes d’affiche – même si on en a de belles, cette saison ! – mais bien de démocratiser la culture, assure Maud Mallet, chargée de la communication du site hurlu. Les grands noms vont aussi se produire à Lille, avec son Zénith et ses grandes salles, accueillant des artistes aux cachets qui ne baissent pas et aux besoins techniques toujours plus importants. Nous, on a un peu moins de 450 places, avec la régie qui s’installe parfois en salle…" Le centre culturel de Mouscron craint aussi d’être une victime collatérale de la crise actuelle. "On constate déjà que cela se remplit moins bien. Pour le public, la priorité, c’est d’abord payer ses factures, se nourrir, éventuellement partir en voyage si on peut se le permettre, aller au restaurant et puis aller voir un spectacle…"