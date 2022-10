À côté des étals, les clients et promeneurs ont pu profiter de diverses activités organisées dans le cadre de la Semaine des sentiers, et cela avec l’objectif de "valoriser les chemins ruraux qui doivent permettre de consommer local, à distance raisonnable de chez soi tout en pratiquant la marche ou le vélo." Pour les cyclistes, un stand d’entretien pour vélos était tenu par le collectif Busabiclou. Ces fans de bicyclette ont installé leur mini-bus rempli de matériel, et proposaient un check-up complet des vélos, et même l’une ou l’autre réparation. Le repair café itinérant de l’intercommunale Ipalle trouvait également sa place, clôturant ainsi son tour des communes zéro déchet. Sur ce stand, les citoyens ont pu profiter de la présence de "spécialistes" des réparations d’appareils en tous genres mais également des conseils précieux pour aller plus loin dans le zéro déchet. Une balade nature de 7 ou 10 km était aussi proposée afin de découvrir la campagne estaimpuisienne au travers de ses sentiers.

Le sentier « 6 » à réhabiliter

Pour clôturer cette Semaine des sentiers, les citoyens sont invités à prendre part ce dimanche 16 octobre à une action de revalorisation d’un sentier à Bailleul. De 10h à 12 h 30, ils se retrousseront les manches pour réhabiliter et remettre en état ce sentier "6" qui permet de contourner la rue Marcel Nottebaert mais qui est actuellement envahi par la végétation. Le rendez-vous est fixé sur la place Abbé César Renard.