Les riverains d'Ollignies inquiets : « J’aurai une bombe à 50 mètres de chez moi ! »

Mais ce n’est pas la seule crainte des riverains, le bruit des compresseurs et autres refroidisseurs en est une seconde. "Nous demandons que l’étude d’incidences prenne en compte le bruit, notamment la nuit, mais aussi les vibrations qui y sont associées." Les voisins estiment en effet que, même si les normes sont respectées, un bruit de fond continu est audible depuis leurs habitations.

En termes de nuisances paysagères, les citoyens ont demandé ce qui serait fait, les plantations conditionnelles au premier permis (celui de la station-service) étant compromises par l’extension. "Nous aimerions conserver les plus grands arbres en fond de parcelle pour garder un écran végétal, mais les plantations plus basses seront déplacées", a précisé Laurent Zanin. "Nous veillerons cependant à isoler visuellement la zone au maximum."

Le maïeur, quant à lui, s’est inquiété du charroi et de la mobilité. "A priori, si l’on produit l’hydrogène sur place, il ne faudra plus en amener sur le site et il n’y aura dès lors plus de camions “entrants”. Quant à l’export de l’hydrogène vers d’autres sites, ce n’est pas le but premier, mais je ne peux rien garantir car cette technologie n’en est qu’à ses balbutiements", ont déclaré les responsables du projet.

Dans l’ensemble, les riverains en ont assez de l’accumulation de projets dans ce zoning. "C’est vrai que nous avons une relation de bon voisinage avec Colruyt et que le dialogue est ouvert, mais quand cela va-t-il s’arrêter ?" Sans répondre à la question, Laurent Zanin a assuré que la société avait entendu la demande des riverains et que des réunions de concertation plus régulières seraient bientôt mises sur pied.