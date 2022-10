De leur union est née une fille, Valérie. Trois petits-enfants sont venus agrandir la famille. L’aîné est âgé de 23 ans, le second a 20 ans et le plus jeune a fêté ses 18 ans le jour où les jubilaires recevaient les félicitations des autorités communales.

Si le couple avait comme hobby d’aller à la piscine, ce sont les moments en famille qui ont désormais leur préférence.