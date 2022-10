Le Tournai d’avant: et les vieux, qu’en fait-on au XVIIe siècle ?

A votre bon cœur

Durant le Moyen Âge, la religion est omniprésente dans notre société. Et c’est elle qui, en conformité avec l’amour du prochain qu’elle prêche, génère ces structures d’accueil dédiées en leur grande majorité à une sainte ou un saint particulièrement apprécié du généreux mécène. La charité est multiple et étonne, se répand un peu partout en ville..

Près de l'arsenal de Louis XIV, au coin des rues de la Planche et de l'Arsenal s'est ouverte la Pauvreté Générale. ©EdA

Dans nos rues se découvrent encore, pour les curieux, des plaques de pierre rappelant les "Fondations" destinées aux pauvres. Les fondateurs sont des personnes aisées qui, de leur vivant ou par testament, instituent ces œuvres en les dotant d’une ou plusieurs maisons et d’une somme d’argent dont les revenus serviront à l’entretien des lieux et/ou des pourvus. Il en est qui accueillent des jeunes filles, des ménages, des femmes sans "barons" (maris). En aidant ainsi leur prochain désargenté, ils espèrent un meilleur accueil là-haut lors de leur décès.

Une maison est refuge à ces pauvres, chacune possède son propre règlement d’ordre intérieur et ses conditions d’admission ; la fondation de Jacqueline Morelle (1629) n’admet "que sept filles ou veuves, tournaisiennes depuis dix ans au moins, honnêtes, pauvres, bonnes catholiques, ni oiseuses (paresseuses) ni querelleuses"

Le peintre André Collin a saisi toute la détresse de la pauvreté et de la solitude en cette toile. ©EdA

Certaines, nombreuses, ont un but plus social (Fondation Leluytre) car les pourvues doivent enseigner le catéchisme, les bases de la lecture, de l’écriture, de l’arithmétique simple et les travaux manuels aux jeunes qui leur sont confiées.

Sur le seuil d'une porte, une image qui devait être courante jadis. ©EdA

La Fondation de Manarre est voulue en 1674 par deux sœurs au 12-16 de la rue des Jésuites ; pour 18 jeunes filles "nourries et élevées à se perfectionner à la vertu, à la lecture, la couture".

Elle accueille en 1774 deux arrageoises, Charlotte (14 ans) et Henriette-Eulalie-Françoise (13 ans) de Robespierre, sœurs de Maximilien un des chefs de la révolution française.

Bozière cite, rien qu’en fondations, 49 bienfaiteurs.

En plus, il y a l’hôpital, indispensable. Les plus importants mais insuffisants sont l’hôpital Notre-Dame en la rue éponyme (24 lits) et Marvis (12 lits).

Parmi ces formules, aucune n’est réservée strictement aux vieillards sauf le Deleplanque à la rue du même nom à St-Piat. Nous en reparlerons.

Louis XIV s’en mêle

La situation devait être des plus déplorables pour que le Roi-Soleil s’en soucie. Ce qui manquait alors aux œuvres de charité privées de la ville, c’était des revenus. En 1693, furent réunis les avoirs des léproseries Del Val, des Froides Parois et de divers hôpitaux pour que "les revenus de ces maison servent à l’entretien des individus reçus à l’hôpital général".

A la rue Deleplanque devenue Ste-Catherine existait bien un asile pour les personnes âgées. ©EdA

Cet hôpital général, établi à l’angle des rues de l’Arsenal et de la Planche, recevait cent individus des deux sexes auxquels était accordés la nourriture, les vêtements, le feu et la lumière. Etait-ce trop beau ou trop optimiste ? Dès les début du XVIIIe siècle, ne suffisaient plus les 8.000 florins donné par la ville, ni l’argent que les pauvriseurs (chargés de gérer les biens de l’Église de leur paroisse) recueillaient dans les églises et les quêtes.

Ce lieu d’accueil et de repos espéré se changea bientôt en un lieu de désespoir où la mortalité était effrayante. Divers projets demeurèrent dans les cartons. Il fallait un événement exceptionnel pour sortir de ce dilemme ; ce fut la Révolution française.