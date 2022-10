De Leuze à Moustier

D’une part, la ville de Leuze-en-Hainaut bénéficie d’un subside de 100 000 euros pour l’appel à projets 2017 et d’un subside de 100 000 euros pour 2018 pour réaliser la continuité du RAVeL L86 entre la rue de la Dendre, la gare de Grandmetz et la limite de territoire avec Frasnes-lez-Anvaing. Le marché de travaux a été attribué en décembre 2021 et l’ordre de commencer les travaux a été donné le 27 juin 2022. Le dossier doit être clôturé pour le 30 juin 2023.

D’autre part, Frasnes-lez-Anvaing bénéficie d’un subside de 100 000 euros dans le cadre de l’appel à projets 2018 pour "réaliser une continuité du RAVEL de la limite de Grandmetz à la rue des blancs Arbres". Les travaux ont commencé en février 2022. Le dossier doit être finalisé au 31/12/2022.

Dans le cadre de l’aménagement du pré-RAVeL communal, un budget RAVeL est prévu pour la réhabilitation des ouvrages d’art entre Leuze-en-Hainaut et Frasnes-Lez-Anvaing. Le marché a été adjugé le 04/11/2020 pour 573 539,08 euros. Les travaux sont terminés.

De Moustier à Renaix

Un budget RAVeL de 800 000 euros est prévu pour le débroussaillage et le déferrage de la L86 entre Frasnes-lez-Anvaing et Renaix. L’adjudication du marché est prévue le 6 octobre 2022.

Les travaux débuteront fin 2022/début 2023 en fonction du résultat de l’adjudication et de la date d’obtention du permis d’urbanisme.

Un budget de 2 600 000 euros est prévu en 2023 pour l’aménagement du RAVeL entre Frasnes et Renaix (8 km), y compris la réhabilitation des ouvrages d’art.

La demande de permis d’urbanisme a été introduite (demande conjointe avec le débroussaillage).

Le métré est en cours de rédaction.

Pour bénéficier de ces subsides, commente le ministre de la Mobilité, il y a lieu de répondre à un certain

nombre d’exigences.

Un bureau d’études a été engagé par la Ville afin d’y répondre en début de procédure.

Par ailleurs, M. Henry dit n’avoir pas eu connaissance de véritables embûches administratives pour ce dossier qui est actuellement en cours de finalisation pour sa partie leuzoise.