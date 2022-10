Donnez votre avis sur le projet de maillage des voies vertes de Tournai (vidéo)

Le maillage des voies vertes, présenté par l’échevine de la Ruralité Caroline Mitri, intéressera les randonneurs. Mais pas que… ©EdA

Lequel, pour ceux qui l’ignoreraient, donne à toute une kyrielle de sentiers et chemins une existence légale - et inaliénable - même si certains d’entre eux ont disparu ou ont été " récupérés " par des privés.

La démarche entreprise depuis plus de deux ans par la commune de Tournai s’appuie en partie sur cette réglementation en y ajoutant toutefois une dimension supplémentaire ; celle de remettre en lumière chemins et sentiers qui s’inscrivent obligatoirement dans un maillage favorisant la mobilité au sein des différents villages ou entre ces derniers, mais aussi entre les divers points d’intérêt jalonnant le terrain et favorisant précisant la mobilité, comme des écoles, des commerces, des zones artisanales ou des entreprises locales.

Sous la houlette de Benjamin Messiaen, coordinateur développement rural à la Ville de Tournai, et sur base d’une catégorisation des chemins et sentiers demandée par la Ville à l’ASBL "Tous à pied", un projet de cartographie très détaillé a été élaboré au fil des deux dernières années pour les 12 villages tournaisiens situés en rive gauche de l’Escaut.

Un travail similaire sera réalisé ultérieurement pour la rive droite.

Un véritable couteau suisse aux usages multiples

La cartographie en cours d’élaboration - car des améliorations y seront encore apportées grâce à vous comme on le lira plus loin - se veut un véritable couteau suisse aux usages multiples et diversifiés.

Elle se veut, dans un premier temps, un outil à usage interne avec lequel différentes composantes de l’administration peuvent planifier la gestion de leurs interventions. Ainsi, par exemple, les sentiers et chemins retenus dans le cadre d’un maillage parce qu’ils relient des éléments polarisants, des villages, des zones d’activités ou autres, feront notamment l’objet d’une attention plus régulière du service des Espaces verts, lequel est également fortement impliqué dans ce projet, ainsi que d’autres services de l’administration comme l’Environnement, par exemple.

Les sentiers non intégrés dans un réseau ne seront pas oubliés pour autant, mais avec une planification de gestion un peu moins stricte. Le projet met aussi en exergue toute une série de sentiers ou de chemins inapparents ou inexploités pour lesquels aucune procédure de réouverture n’est envisagée. Ceux-là verront clairement passer les débroussailleuses moins régulièrement mais conserveront une existence légale.

Posez, vous-aussi, votre pierre sur ces chemins…

L’outil se voudra aussi public pour ceux et celles qui souhaiteraient emprunter ces différents sentiers pour se déplacer vers l’un ou l’autre des pôles évoqués plus haut ou, tout simplement, pour se balader. À terme, mais sans que l’on sache aujourd’hui dire quand exactement, ce travail devrait, en effet, déboucher sur la mise sur… pied de circuits pédestres fléchés (via le système des points nœuds notamment). Mais ce ne sera pas pour tout de suite car il faudra au préalable que la Ville règle la problématique des chemins et sentiers qui ne sont actuellement plus (ou difficilement) accessibles mais qui pourraient être à nouveau ouverts après que des négociations aient été menées avec les privés concernés par de telles situations.

Le maraîcher Maxime Tiston ( «Au champ des colibris», à Froidmont) verrait d’un bon œil la réouverture du sentier bordant son champ. ©EdA

Un travail qui a d’ores et déjà débuté avec quelques-uns d’entre eux comme, notamment, ce maraîcher implanté à Froidmont dont le champ de 50 ares est bordé par un chemin qui a aujourd’hui disparu (ou du moins qui n’est plus visible) mais qui pourrait être réhabilité. Le rouvrir permettrait aussi de valoriser le travail réalisé par cet artisan.

Pour finaliser le projet de maillage, la Ville fait appel à votre collaboration. La cartographie sera consultable sur le site de la Ville ( www.tournai.be) dans le courant de la semaine prochaine.

Les chemins et sentiers retenus seront repris soit sous forme d’un trait vert, signifiant qu’ils sont d’ores et déjà existants sur le terrain et accessibles au public, soit sous forme de pointillés lorsqu’il sera question de proposition de voies vertes à réhabiliter.

Ce qui représente environ 126 km de voies déjà existantes pour 60 entrant dans le cadre d’une proposition de réhabilitation, pour un maillage s’étalant environ sur 200 km. La différence provenant du fait que, sur certains tronçons, le maillage devra nécessairement être complété par des voiries bordées de trottoirs qui ne sont pas comptabilisées dans les voies vertes.

Vous aurez l’occasion de réagir directement sur le site, soit pour mentionner une erreur éventuelle, soit pour toute autre suggestion permettant de concrétiser le maillage de ces différentes voies.