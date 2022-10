Où trouver la statue de la Vierge tournaisienne pour laquelle vous pouvez voter ? La réponse en vidéo...

Ce challenge c’est un peu ça: rappeler subtilement aux autorités que les moyens manquent (sans trop en faire parce que les temps sont très durs pour tout le monde…), et intéresser un public le plus large possible à la nécessité de conserver un patrimoine qui relie les générations passées aux futures en passant par les nôtres. Ainsi le public est-il invité à désigner, parmi une sélection proposée, l’œuvre à soutenir en priorité.

L’an dernier, le trésor de la cathédrale avait été classé troisième, derrière la chapelle funéraire de Rubens (Anvers) et les maisons Horta (Bruxelles). Surprise sympathique pour cette deuxième édition: une œuvre tournaisienne figure à nouveau parmi les six proposées: Notre-Dame des Malades. Attention, pas la statue en plâtre (1890) portée en procession mais bien son "original", au centre du porche occidental de la cathédrale.

"Les Amis de la Cathédrale, en collaboration avec la Province de Hainaut, ont proposé ce projet de restauration portant sur la Vierge ainsi que son socle sculpté comportant deux registres distincts et d’époque différente. La Statue date du XIVe siècle et le trumeau date, pour sa partie supérieure du XVIIe et du XIVe pour sa partie inférieure." précise le communiqué de la Province (propriétaire de l’édifice).

Les autres œuvres en lice sont le massacre des Innocents (Andenne), les costumes de ballet de James Ensor (Ostende), les poupées religieuses (Wetteren), la chaire de vérité Saints Michel et Gudule (Bruxelles), les plâtres du Monument au Travail de Constantin Meunier (Ixelles).

Les votes pour le Patrimoine Challenge 2022 de l’IRPA sont ouverts au public et se clôtureront le 27 novembre https ://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/vote-2022