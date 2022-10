Pas de mondial de foot sur écran géant

Écolo, partenaire de majorité, avance des raisons à la fois "éthiques, économiques et écologiques".

Paul-Olivier Delannois (PS), bourgmestre de Tournai, veut insister sur le contexte économique et énergétique actuel. "Les considérations budgétaires ont été importantes à mes yeux. Comme toutes les communes de Belgique, Tournai a des difficultés budgétaires. Or, il fallait compter environ 50 000€ pour financer ces événements, pour la sécurité, la propreté, etc. L’enjeu en valait-il la chandelle au regard de la période concernée, à un moment où il peut faire froid, où les journées peuvent être fort pluvieuses ? Dépenser 50 000€ pour un flop, on me l’aurait reproché".

Paul-Olivier Delannois admet que la décision n’a pas été évidente à prendre. "Parce que cette compétition internationale est un moment où les gens se retrouvent dans une ambiance festive après des moments très compliqués en raison du Covid".

Les considérations éthiques n’ont pas guidé sa réflexion personnelle, dit-il. "Je ne peux pas admettre qu’on mette ce débat-là sur les dos des communes, pour moi c’est une hypocrisie totale. Il y a des tas d’autres moyens de faire du boycott que de cette manière".