L’école de couture de Tournai va défiler samedi lors des « Élégance Days »

En adhérant au projet tournaisien "Élégance Days" (voir par ailleurs), les élèves de l’école (de promotion sociale) auront l’occasion de présenter quelques-unes de leurs réalisations à l’occasion d’un défilé de mode organisé à l’intérieur de l’espace de vente du magasin "Le fil de MaRoBe" ce samedi 15 octobre. Maïté Delabassée, la commerçante, a rebaptisé le magasin Singer de la rue Royale au début de l’année 2020 ; elle est heureuse de pouvoir s’associer à l’événement: "On offre aux élèves le tissu qu’elles ont l’occasion de choisir, et elles réalisent une tenue pour elle-même, pour leur enfant ou petit-enfant, en mettant en avant leur savoir-faire, classique ou plus extravagant".

25 mannequins, 40 tenues

Une soixantaine d’inscriptions ont déjà été enregistrées pour le défilé qui aura lieu sur la grande table (5 mètres de long) de l’atelier du magasin. "Il y a encore des places debout mais la plupart des spectateurs seront rassemblés juste autour de l’espace du défilé, comme ça se passe lors des événements parisiens", sourit Katia Schoeps. Quelque 25 mannequins porteront 40 tenues en tout. "Des élèves préparent ce défilé depuis plusieurs mois, il y a autour de ce projet un enthousiasme dingue. D’habitude, ce type de défilé se déroule au sein de l’école. Ici, c’est à l’extérieur et ça apporte un plus indéniable. Et je vous assure qu’il y aura de magnifiques tenues à voir samedi".

« La base du projet ? L’expérience client et les synergies »

L’opération "Elégance Days" est organisée ces 14,15 et 16 octobre par Jean-Claude Bernard et ses "Vitrines de Tournai". "La base de ce projet est de faire vivre une expérience aux clients, leur permettre de découvrir une marque ou une activité particulière. Avec comme objectif, bien sûr, d’améliorer l’attractivité du centre-ville, de proposer de la convivialité et de développer des synergies".

Beaucoup de synergies entre partenaires impliqués dans l’opération «Élégance Days». ©EdA

Une vingtaine de commerces participent à l’opération. Plusieurs animations seront proposées. Notamment une démonstration de "body painting" et de maquillage par huit étudiantes de l’IESPP, samedi toute la journée, dans les locaux de l’ancienne boutique Melkior de la rue Royale. "On laissera carte blanche aux élèves, du moment qu’elles respectent la thématique de l’élégance", indique une responsable d’atelier de l’option esthétique artistique. "C’est un exercice qui démarre sur papier avant de se transposer au corps et au modèle. Ça implique de réfléchir à la notion d’élégance, qui n’est pas forcément la même pour toutes, de rechercher des modèles, de penser à sa tenue, d’adapter sa coiffure…".

Des activités artistiques seront proposées dans des instituts de soins et de beauté (l’Union Nationale de l’Esthétique et du Bien-être est partenaire) pour mettre en évidence des techniques du métier. Des animations montreront l’importance de la cosmétique dans la recherche de l’élégance. Des élèves des sections coiffure et art floral de l’IPES montreront leur savoir-faire, notamment lors du défilé de mode.

"L’élégance Days, c’est énormément de synergies, et c’est ce qui rend ce projet passionnant", conclut M. Bernard.