Afin d’aborder cette notion d’égalité des chances, le pôle a dans un premier temps développé un outil pédagogique: un court-métrage. Cette création originale de la ville de Mouscron en collaboration avec l’Unia présente des personnes qui souhaitent obtenir un travail ou un logement, mais qui ont des profils très divers: un homme en fauteuil roulant, une dame ne parlant pas le français, une autre portant le voile, un homosexuel…. Pour y parvenir, ils devront franchir la ligne d’arrivée, mais combien yarriveront ? La seule manière d’avancer sur la piste et d’atteindre l’objectif est de répondre favorablement aux critères de petites annonces (authentiques), une épreuve qui se révèle plus compliquée que prévue tant certains candidats sont sujets aux discriminations.

Cet outil pédagogique sera diffusé lors des séances de sensibilisation qui se réaliseront auprès des jeunes durant cette année scolaire. "Notre vidéo, nous l’avons voulue particulièrement choquante et par conséquent, elle ne peut être montrée sans l’encadrement ou l’explication adéquate au risque de heurter certaines personnes. Nous serons présents pour répondre à toutes les questions et amener le public à construire une réflexion sur la thématique", précise Audrey Steinier. Un jeu de sensibilisation conçu sur le même principe que l’épreuve mise en scène dans le court-métrage sera également au cœur des animations que le pôle Égalité des Chances réalisera.

Des actions toute l’année

L’équipe mouscronnoise a inscrit à son programme d’autres projets tout aussi concrets. "Pour les personnes handicapées, tant celles en home que celles qui vivent chez elles, nous organiserons des rencontres accès sur la coupe du Monde 2022, une soirée dansante à la Grange, et une journée pêche où chacun pourra être accompagné par un pêcheur chevronné", a annoncé Audrey Steinier.

Les journées internationales seront également mises en avant par le pôle. L’équipe a déjà informé que, à l’occasion d’une semaine de sensibilisation contre l’homophobie, elle recevra Hassan Jarfi, le père d’Ihsane Jarfi torturé et tué à Liège en 2012 parce qu’il était homosexuel. Hassan Jarfi a aujourd’hui fondé son association qui porte le même nom que son fils. Elle lutte contre toutes les discriminations, en particulier l’homophobie, et accueille des jeunes à la rue, exclus de leurs familles à cause de leur orientation sexuelle.

Du personnel formé

Le pôle a également tenu à former certains membres de l’administration mouscronnoise afin de pouvoir mieux accueillir les personnes touchées par l’inégalité, et de bien déterminer si elles sont victimes d’une réelle discrimination. "Il est plus rassurant pour le public de venir au centre administratif de Mouscron que s’adresser directement à un organisme comme l’Unia. Nous devons pouvoir le recevoir. Il peut venir dénoncer une discrimination au logement, du racisme, du harcèlement… ", explique Audrey Steinier qui invite, avec son équipe, toute personne victime ou témoin de discrimination à pousser la porte du pôle de l’Égalité des Chances pour une première écoute active.

Coordonnées du pôle: 63 rue de Courtrai, 7700 Mouscron – 056/86.03.09 – egalite@mouscron.be