Les pros de l’aide à la jeunesse s’épuisent : à Tournai et ailleurs, il faut gérer de plus en plus de violence

Cette mesure n’est pas anodine et n’a pas pu être prise à la légère. Parce que cette jeune structure née en février 2022 était jusque là ce fameux chaînon manquant dans le réseau de la santé mentale des enfants. Avant la création des Coquelicots, qui ont rapidement fait le plein, il n’existait aucune structure, dans la région, qui puisse accueillir en hospitalisation (sur base volontaire) des enfants âgés de 6 à 12 ans présentant des états dépressifs, des troubles psychotiques, des troubles de comportement…

« Une unité jeune qui doit faire l’objet d’ajustements

Le directeur général des Marronniers, Vincent Hecq, dément que la structure soit fermée contrairement à ce qui se dit sur le terrain. Il ne souhaite donner aucun commentaire.

Selon nos informations, un membre de l’équipe est en arrêt de travail suite à une intervention nécessaire pour maîtriser un enfant violent. La goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase au sein d’un service où l’accumulation de cas fort difficiles ne permettrait pas à l’équipe de se consacrer pleinement à son projet: s’occuper de tous les enfants en situation de mal-être. " Cette unité est fort jeune: elle n’existe que depuis six mois.

Il y a des ajustements et des améliorations à faire au niveau du projet médical. C’est ce à quoi s’attelle l’équipe, comme ça se passe dans tous les services ".

« Le reflet d’une société qui a du mal à éduquer ses jeunes »

La qualité du projet n’est pas en cause, ni les compétences de l’équipe d’encadrement. Avec ses dix lits, l’unité Les Coquelicots accueille des enfants pour une durée de trois mois maximum pour les hospitalisations classiques, et de deux semaines pour les hospitalisations de crise. Une solide équipe pluridisciplinaire assure son fonctionnement: pédopsychiatre, médecin généraliste, infirmiers, éducateurs spécialisés, aides soignants, psychologues, assistants sociaux, etc.

"Si même une structure comme celle-là se met à craquer, mettez-vous à la place des petites structures qui ont de plus en plus le sentiment de vivre dans des contextes explosifs", nous dit un travailleur social employé au sein d’une institution tournaisienne.

Il constate que la violence est de plus en plus présente au quotidien. "Et avec un enfant c’est très particulier car on n’a pas le droit à l’erreur: une épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes: si un parent dépose plainte pour une marque sur le bras, s’il contacte des médias après un incident… Passez-moi l’expression, mais on se trouve parfois face à des petits fauves qu’on doit pouvoir maîtriser avec des méthodes de contention avec lesquelles on n’est pas à l’aise".

Petit à petit, il y a un glissement dans un cercle vicieux: de moins en moins de retours en famille en raison de dossiers familiaux toujours plus complexes, une explosion de cas relevant de la santé mentale, et cette violence omniprésente. "Il manque cruellement de structures spécialisées dans l’accueil de ces enfants: or, proportionnellement, de plus en plus sont médiqués, ont besoin d’une hospitalisation… Les enfants qui expriment leur mal-être par de la colère, parfois violente, c’est de plus en plus notre quotidien. C’est le reflet d’une société qui a du mal à éduquer ses jeunes, avec des parents désocialisés et déresponsabilisés".

« Des parents en souffrance dans leur rôle parental et éducatif »

Michaël Verhelst, directeur de la Protection de la Jeunesse sur la division de Tournai, n’était pas rassurant quand, en décembre 2021, il avait diffusé au nom de l’UCD (Union des conseillers et directeurs de l’Aide et de la Protection de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles) une carte blanche pour alerter sur un secteur au bord de l’implosion. Il relevait que le temps d’attente pour une prise en charge par un service spécialisé, dans la santé mentale notamment, prenait "des proportions indécentes".

À ce moment-là, on ressentait les effets de la crise sanitaire qui avait accentué le mal-être psychique d’une frange plus fragile de la population. Dix mois plus tard, la guerre en Ukraine est passée par là, et bien sûr la crise énergétique… "On est de plus en plus confrontés, malheureusement, à la destructuration de tissus familiaux avec des parents qui on des difficultés personnelles et finalement se retrouvent en souffrance dans leur rôle parental et éducatif". Énormément de dossiers concernent des enfants en difficultés psychiques, de plus en plus jeunes de surcroît. "Avant, on mettait ça sur le compte de crises d’adolescence, mais le phénomène est plus large aujourd’hui. Les partenaires spécialisés dans la santé mentale sont devenus beaucoup plus importants".