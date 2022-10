Les communes de Wallonie picarde sont prêtes à éteindre la lumière cet hiver

Les communes ont jusqu’à vendredi pour signaler leur choix. Frasnes a déjà fait le sien en demandant l’extinction de l’éclairage. Estimation de l’économie: 10 000€ par mois, soit 50 000€ pour les cinq mois visés. À Ath, on table sur un gain financier total de quelque 300 000€. Les économies dépendent logiquement de la taille des communes. Pour Brunehaut, cette mesure de cinq mois se monte à 62 600€ (pour 120 MWh) sur base du prix moyen actuel de l’énergie.

Les communes invitées à se mettre d’accord

À Leuze-en-Hainaut, on peut compter sur une économie de 99 MWh, soit 52 000€ (10 400€ par mois). "Il y a unanimité du collège pour couper l’éclairage pendant ce créneau horaire judicieux: à ces heures-là, les gens sont rentrés chez eux et ceux qui travaillent n’ont pas encore pris la route. Quant aux axes davantage accidentogènes, ils dépendent du SPW", estime le bourgmestre, Lucien Rawart. Selon qui il existe une volonté d’avancer dans le sens d’une décision harmonisée. "À Leuze, des postes électriques sont partagés avec les communes de Tournai, d’Antoing, de Péruwelz, d’Ath, de Frasnes..."

Ores a invité les communes à se mettre d’accord. Car, techniquement, il n’est pas toujours possible d’éteindre l’éclairage sur le territoire d’une commune et de le laisser allumer chez la voisine. "La solution que nous préconisons est la plus rapide à mettre en œuvre en pleine crise énergétique. Ce n’est pas possible de faire des propositions à la carte: nos techniciens dépendent de postes qui alimentent des zones précises, parfois sur plusieurs communes. Ce n’est pas comme le tableau divisionnaire de la maison qui permet de couper le courant dans certaines pièces et pas d’autres. Ce sera peut-être possible d’affiner tout ça un jour mais ça nécessitera des investissements et ça prendra du temps", dit Annabel Vanbéver, porte-parole d’Ores.

C’est pourtant un souhait de beaucoup de communes que de pouvoir ajuster les choses en fonction du contexte local.

Comme Tournai qui veut garder la lumière en centre-ville. Comme Péruwelz (économie estimée: 24.000€ par mois), où Vincent Palermo considère qu’on doit tenir compte de l’aspect sécurité. "Il y a des critères et des lieux à définir, cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des citoyens. Il me paraîtrait judicieux de maintenir l’éclairage dans le parc communal. D’autres endroits, comme la Grand-Place, méritent aussi réflexion."

Phase test à Mouscron

Des communes sont encore en discussion entre elles, avec l’appui d’Ores en termes techniques. Et si deux communes dépendent d’un même poste électrique unique et ont une décision différente, qui va trancher ? "Dans ce cas nous prônons le dialogue. Car nous ne pouvons rien imposer du tout à quelque commune que ce soit", explique Mme Vanbéver.

À Mouscron, les communes voisines ont fait le même choix: celui d’être favorable à l’extinction de l’éclairage. "Nous étudions quand même la possibilité technique de garder de l’éclairage sur les places de villages, et sur la place de Mouscron. Nous demandons aussi une phase test jusqu’au 15 novembre, pour évaluer l’effet d’une telle mesure en termes de vie urbaine nocturne, de sécurité routière", dit Ann Cloet, échevine de l’énergie.

À Ellezelles, on regrette le « flou législatif »

Ellezelles a pris la décision de refuser l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin. Alexandre Boitte et son équipe déplorent le manque de clarté autour de cette mesure. "Il y a un flou législatif autour de la responsabilité éventuelle de la commune et du bourgmestre en cas d’accident dans une zone non éclairée. Des questions parlementaires ont été posées, nous attendons des réponses. Si on nous garantissait de pouvoir conserver de l’éclairage dans les zones problématiques, notre décision aurait sans doute été différente."

Le maïeur met aussi en avant le fait que, si certaines entités limitrophes décidaient de couper leur poste électrique, certains quartiers resteraient éclairés et d’autres non. "Les citoyens ne le comprendraient pas: ils paient tous les mêmes impôts."

Si les élus ellezellois sont bien conscients que leur décision impacte les communes voisines, ils estiment avoir pris leurs responsabilités. "Ce plan ne nous convient pas et nous sommes les premiers à avoir pris position pour le signaler. On verra quel bilan tirer une fois que les autres communes se seront prononcées, mais aussi quand la Région wallonne aura répondu à nos questions. Outre celle de la responsabilité, le SPW n’a pas encore dit ce qu’il comptait faire concernant les routes nationales, or nous en avons plusieurs qui traversent l’entité."

Pour le bourgmestre en poste depuis peu, le problème est surtout lié aux effectifs d’Ores. "Il est possible d’éteindre un poste à distance, depuis un ordinateur. Pour éteindre l’éclairage public secteur par secteur, cela nécessite l’intervention d’un technicien, mais ils n’ont pas assez d’opérateurs pour aller de cabine en cabine au cas par cas."

À noter que la commune d’Ellezelles économiserait 18000€ en cas d’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin. "C’est très peu au regard de ce qui nous attend…"