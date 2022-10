La yourte de l’herboristerie Fleurs et Terre (Wez-Velvain) est partie en fumée

Une perte inestimable. Outre l’investissement de 30 000 € parti en fumée, ce sont surtout des centaines de pages de notes et d’histoires que cette passionnée de la nature et des autres a perdu. "Même si ce n’est que du matériel, cela me touche car mes cahiers contenaient tout ce que j’avais appris à l’école des plantes ou au cours de mon projet." Un lieu où chacun pouvait se dire "qu’il était capable". Depuis la création de son herboristerie, Marie met en effet un point d’honneur à ce que chacun puise au fond de lui ses plus belles qualités. Aujourd’hui, comme si elle récoltait les graines qu’elle a semées, c’est à elle que les autres pensent, c’est sur son épaule que se posent les mains de ses amis et voisins ; comme pour lui dire qu’elle est capable de passer au-delà de cette épreuve.

"Les pompiers ont été vraiment adorables et rassurants." Un véritable soutien moral qui s’est poursuivi tout au long de la journée.

"Je reçois énormément de marques de solidarité et cela fait vraiment du bien. Je ressens à la fois une grande douleur et beaucoup de gratitude. Cela me porte dans le bon sens."

Marie va rebondir, c’est certain. "Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, je me relèverai et je continuerai à transmettre. De quelle manière ? Je ne le sais pas encore… Mais cette épreuve est aussi un beau message d’espoir. Cette solidarité, c’est ça la vraie vie de l’être humain. L’herboristerie se trouve à la rue du Veillé. Elle se nomme comme cela car, à l’époque, les gens se réunissaient pour veiller et se soutenir lorsqu’ils n’avaient pas de quoi se chauffer. C’est véritablement ce que l’on essaie de faire ici. Se rassembler. Partager. Et apprendre."

Si Marie est déjà sur le chemin de la reconstruction grâce à tous ceux qui l’entourent, elle n’en reste pas moins inquiète et espère que les assurances joueront leur rôle. "En attendant, la boutique reste ouverte, mais j’ai suspendu les ateliers le temps de digérer tout cela." L’histoire continue malgré les embûches.

www.fleurseterre.be