Notre association Chemins de Wallonie (encore "Itinéraires Wallonie" à l’époque) était intervenue durant l’enquête publique visant la suppression du sentier 119 de Frasnes-les-Buissenal que le riverain postulait.

La décision de suppression n’a jamais été prise mais le 119 a néanmoins été obstrué plus récemment par un tas de bois, ce qui constitue une procédure de "voie de fait" inadmissible et qui nécessite de la part de la commune un courrier rappelant sur base de l’article 63 du décret voirie que le passage ne peut être obstrué et que si le tas de bois n’est pas évacué dans un délai précis déterminé par votre collège, le bois sera enlevé comme " obstacle sur la voie publique et vendu par la commune au plus offrant. Si la commune n’a pas de certitude quant à l’auteur des faits, elle peut aussi, selon les dispositions de l’article 63 du décret voirie, évacuer d’office le tas de bois et l’emmener au dépôt communal pour être vendu (par les temps actuels cela vaut financièrement la peine car il s’agit de beau bois de chauffage)

Je vous remercie d’accorder toute la diligence souhaitable à cette affaire afin que la légalité soit respectée sur ce sentier 119.

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre l’assurance de mes sentiments les meilleurs

Pour l’ASBL Chemins de Wallonie

Albert Stassen, président

(commissaire d’arrondissement honoraire)