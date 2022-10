Olivier Ruth détient chez lui pas moins de 1500 exemplaires des disques du groupe. "Cette passion a commencé lorsque j’étais adolescent, j’adorais la guitare électrique et la diversité des chansons. Je me suis acheté un disque de Queen, et il s’était avéré qu’il s’agissait d’un pirate, un" bootleg ", autrement dit un enregistrement de concert avec des passages que forcément peu de gens ont eu la chance d’entendre, raconte le collectionneur. Cette découverte m’a donné envie d’approfondir l’histoire du groupe et de trouver d’autres pièces du même genre, inconnues du grand public. J’ai acheté un second bootleg, puis un troisième… À force d’échanges internationaux sur des forums, j’ai fini par en posséder 650. "

« Don’t stop me now »

Après avoir longtemps résisté, Olivier s’est également lancé dans une collection d’albums et singles "classiques" sortis dans le monde entier avec des pressages différents selon les pays. "Au début, je trouvais cela un peu ridicule d’avoir plein de fois le même album, puis je me suis laissé prendre au jeu de cette quête sans fin. Je pense que les albums Queen 1 et Jazz, je dois les avoir en une centaine d’exemplaires venant de divers horizons. Ce qui m’intéresse c’est la rareté, la pochette unique. J’ai des pièces avec le pressage israélien, yougoslave (la Yougoslavie existait encore à ce moment-là), du Zimbabwe… J’aime beaucoup l’idée de" chasser "." Olivier a d’ailleurs fini par revendre sa collection de bootlegs pour se concentrer essentiellement sur ces CD et vinyles aux pressages différents.

Cependant, plus récemment, c’est la recherche des cassettes américaines, les 8 pistes, qui anime notre collectionneur. Il possède déjà une dizaine d’exemplaires de ce produit qui n’a jamais été commercialisé en Belgique.

He will rock you

Depuis 7ans maintenant, le collectionneur estaimpuisien a rejoint le "Queen Belgium France Fanclub", et en est même devenu le vice-président. Avec Emmanuel Gaudron, le président, Olivier a exposé plusieurs fois les pièces de sa collection au public. "C’est ce genre de moment qui nous donne envie de continuer à chercher les disques qu’il nous manque encore ", s’amuse Olivier.

Aujourd’hui investi au sein du fan-club, l’Estaimpuisien regorge de ressources pour faire vivre des moments inoubliables à tous les admirateurs de Queen. "De par mes contacts à l’étranger et mes rencontres lors de l’un ou l’autre événement, j’ai tissé les liens avec des anciens musiciens du groupe, et même le chanteur auquel a succédé Freddie Mercury, Tim Staffell. J’ai gardé contact avec plusieurs d’entre eux, et longtemps discuté en ligne. Je leur ai proposé de venir rencontrer les fans lors d’une convention d’envergure que nous organiserons en novembre à Lille, le We Lille Rock You. Je suis très heureux qu’ils aient accepté", annonce-t-il. En effet, Olivier et Emmanuel Gaudron se sont lancé le défi de réaliser le plus grand événement de Belgique et de France depuis les années 1990 qui fera revivre, dans le cœur du public, le groupe mythique de Freddie Mercury. Les deux fans y exposeront une nouvelle fois leurs impressionnantes collections.