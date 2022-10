La musique classique marque un retour en force à Tournai - Un concert jeunesse et un autre gratuit, pour plus de « Folies »

1 Qualité exceptionnelle

– "Parce que la concentration de qualité est assez remarquable, avec la présence des meilleurs ensembles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’Orchestre philharmonique royal de Liège, qui n’est plus venu à Tournai depuis des lustres , fait son retour avec un programme exceptionnel, un des plus grands pianistes de notre époque (Stephen Hough), le brillant chef français Lionel Bringuier et nonante musiciens Ils vont jouer Brahms et Stravinsky – Petrouchka, une des plus grandes œuvres du répertoire symphonique du XXe siècle (le samedi 15 octobre à 20 h). Nous accueillons aussi l’ensemble Musiques Nouvelles, qui a développé un chouette concept, Radioconcert, en demandant à huit producteurs et productrices radio de la RTBF de choisir une musique (classique, BO, chanson, jazz, pop…) l eur tenant à cœur, puis de la confier à autant de jeunes compositeurs et compositrices pour écrire une nouvelle œuvre en s’inspirant de leur choix " (le concert d’ouverture, vendredi 14 à 20 h). Le dimanche 16, à 16 h, sera donné, pour la première fois en Wallonie, le récital B ells, d’Anthony Romaniuk, qui explore siècles de musique, passant du piano au clavecin, avec un détour par le Fender Rhodes, le piano des jazzmen. Et à 18 h 30, place à un des lauréats du Reine Élisabeth 2022 (qui était réservé aux violoncellistes), l’Estonien Marcel Johannes Kits. "J’ai tout de suite voulu que ce soit lui, avant même de connaître le classement. C’est une des grandes personnalités du concours, qui reviendra assez peu en Belgiqu e", commente Romain.

2 Retour à la maison

Les quatre concerts évoqués ci-dessus seront donnés à la maison de la culture, dans la salle Jean Noté. Y revoir de grands ensembles, ce dont le public a perdu l’habitude, après de longs mois de rénovation, c’est indéniablement un "plus" pour le Festival !

3. Prix très accessible.

Vous voulez assister à un concert ? C’est 14 euros (9 pour les – de 30 ans) ! À deux concerts ? 25 euros. Aux six concerts (avec les deux présentés ci-dessous). 40 euros !

Un prix imbattable au vu de la qualité du programme.

Grâce aux quatre concerts présentés ci-dessus, ce sera un peu trois jours de "Folies", thème du Festival du Hainaut 2022, ce week-end à Tournai, avec le retour de deux grands ensembles, "le meilleur de la FWB ", et la venue de deux projets très particuliers, ainsi que la rentrée attendue dans la grande salle de la maison de la culture. Mais Romain Dhainaut, qui n’a pas eu peur "d’y aller fort", tenait à ce qu’il y ait, en plus, un concert pour les jeunes et un autre totalement gratuit, dans deux autres lieux.

Tapapeur ! ?

Un conte musical qui donne la chair de poule (mais pas trop), à voir en famille !

Parce que les chocottes, c’est cool: ça permet de se blottir dans les bras des grands en criant “au loup !”, même si le loup, ici, n’a rien fait de mal. Des chansons plongent les enfants dans d’intenses émotions, entre rires et larmes (de croco), cris et chuchotements, coups de théâtre et poésie.

Un spectacle interactif pour les enfants de 3 à 8 ans, qui, soyez sans crainte, se termine bien !

Le samedi 15 octobre, à 16h au Foyer Saint-Brice. Par le Clap Duo (dans lequel on retrouve le régional Charles Michiels à la clarinette) & la Cie du Simorgh.

Prix: 10 € 7 € (-30 ans).

Génération classique

Génération classique est un concours-tremplin qui vise à mettre en lumière les ensembles les plus prometteurs des classes de musique de chambre des Écoles Supérieures. En 2021, le quintette à vents Etcaetera et le duo de pianistes Nora & Zora Novotna qui ont été primés par le jury. Particulièrement talentueux et enthousiastes, ces musicien·ne·s ont hâte de rencontrer le public… Le dimanche 16 octobre à 11h au Conservatoire de musique de Tournai.

Gratuit, mais sur réservation.

