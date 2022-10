En parcourant les rues de Frasnes-lez-Anvaing

Photo prise de la rue qui mène des Blancs Arbres à l’usine Rosier. ©EDA

Le RAVel à Moustier: on est sur la bonne voie !

Cela a pris du temps, mais ça avance… Oui, sur notre photo, c’est bien l’ancienne tour de la sucrerie que l’on aperçoit. Entre le pont de Coqueréaumont et la route vers Rosier, une couche de stabilisé attend maintenant le béton. Alors, on espère que cette fois, l’échevin Richir est un peu pessimiste quand il annonce l’ouverture au printemps 2023.

Tout au loin, c’est bien l’ancienne tour de la sucrerie de Frasnes. On avance… ©EDA

Un sentier frasnois joliment réaménagé…

Aujourd’hui, la boue a laissé la place à un joli chemin herbeux, les randonneurs et voisins peuvent à nouveau sillonner le sentier sans avoir peur d’y laisser une chaussure. Le fossé a été creusé, des merlons ont été créés et le cheminement de la source jusqu’au fossé a été canalisé par le placement de buses. ©EDA

Très boueux à cause d’une source, le sentier reliant la Taillette au Brun Culot était dans un sale état. L’été très sec a permis au service technique d’y accéder avec sa mini-pelle pour réaliser des aménagements (fossé creusé, merlons créés, pose de buses) et rendre le sentier aux randonneurs. L’échevin Dorchy est satisfait.

… et un autre "méchamment" obstrué !

Difficile de passer sur le sentier pour le moment! ©COM

L’ASBL "Chemins de Wallonie" a écrit à la bourgmestre pour signaler que la décision de supprimer le sentier 119 (souvent évoqué ici), près du Grinquier, n’a jamais été prise mais il a été obstrué récemment par un tas de bois, ce qui devrait inciter la Commune à l’enlever comme "obstacle sur la voie publique" et à le vendre au plus offrant…

Du land art au Beau Site à Saint-Sauveur

Vivement qu’on enlève les barrières de chantier. ©EDA

L’initiative, déjà évoquée sur les réseaux sociaux, ne récolte que des réactions positives (c’est rare !): grâce à une collaboration avec Ideta visant à renforcer l’attractivité touristique des "monts de Wapi", une œuvre de land Art est en cours d’installation au Beau Site. On devrait même bientôt s’asseoir à l’intérieur pour profiter du… beau site.

Un joli coin sur les hauteurs de Saint-Sauveur. ©EDA

Les caméras de surveillance installées à Hacquegnies

Pendant l’installation des caméras. ©EDA.

On les attend depuis un an et demi, mais cette fois, les caméras de surveillance promises par la Sofico pour prévenir les actes de vandalisme sur les véhicules stationnés au parking de covoiturage (toujours plus fréquenté) du rond-point des Fourmis ont été installées.

©Les caméras sont placées sur un pylône au fond du parking.

La pénurie de semi-conducteurs avait retardé leur livraison.

Des véhicules qui roulent trop vite

Les riverains de la rue Léon Desmottes ne se sentent pas entendus ©EDA

La vitesse des voitures et (surtout) des camions qui entrent dans le bourg de Frasnes s’avère le souci majeur des habitants de la rue Léon Desmottes, l’artère principale du village. Ils ne se sentent pas entendus, déplorant le manque de contrôles tandis que les véhicules fautifs sont principalement actifs entre 17 heures et 8 heures du matin.

Dès deux ou trois heures du matin, les camions à vide qui se rendent vers les carrières de Lessines dévalent notre rue et à chaque arrivée sur un passage pour piétons, bang bang ! Et la verrerie qui cliquote dans les armoires. Et les fentes dans les murs intérieurs de nos maisons… ", témoigne un riverain fâché. Il n’est pas le seul !