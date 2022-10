Une habitation détruite par le feu à Tournai

"L’incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée d’une maison dotée d’un étage. Le feu a rapidement été maîtrisé mais le bâtiment n’est plus habitable et l’occupant devra être relogé. Le feu a pu être circonscrit à cette seule habitation. Aucun blessé, ni intoxiqué n’est à déplorer. L’origine précise du sinistre n’est pas encore connue, mais on s’oriente vers le système de chauffage", a précisé peu après 08h00 le capitaine Olivier Van Zeveren, qui a dirigé l’intervention.