Lessines : l’énergie au coeur de la modification budgétaire

En ce qui concerne les dépenses à l’exercice propre, certains postes ont pu être revus à la baisse comme les pécules de vacances du personnel à différentes fonctions budgétaires (-16 000 €).

"D’autres postes ont par contre dû être adaptés à la hausse comme la cotisation de responsabilisation (+56 000 €), les frais d’énergie (+26 000 €), les frais de correspondance (+17 000 €), les frais de location et entretien du matériel de bureau pour les écoles (+10 000 €), et le carburant (+12 500 €)."

En recette, on observe que la recette liée aux dépenses non engagées a été réduite au pro rata du temps écoulé (-201 436 €). "Par ailleurs, quelques hausses sensibles des crédits de recettes méritent d’être citées comme la taxe sur les immeubles inoccupés (+122 000 €), les additionnels à l’IPP (+88 000 €), la taxe sur les immeubles délabrés et négligés (+51 000 €), la taxe sur les panneaux publicitaires (+30 000 €), les subventions dans le cadre du PCS (+30 000 €), la récupération suite au litige sur la taxe carrière (+26 000 €) et la contribution pour les initiatives BEPA et le public fragilisé (+12 500 €)."

Au service extraordinaire, pour les exercices antérieurs, les principaux ajustements concernent la perception d’un subside de plus 5 000 € pour l’installation de PAV en 2021 et l’acquisition d’un vélo électrique (2 000 €).

"À l’exercice propre, par ordre d’importance financière, on observe une augmentation des dépenses de 600 000 € pour la cabine haute tension en centre-ville, 35 000 € supplémentaires pour la réfection du pont Madeleine à Ogy, 20 000 € pour l’acquisition du café dans la Grand’Rue et 10 000 € pour des panneaux photovoltaïques à la Maison des Associations."

Tous ces amendements budgétaires préservent tout de même l’équilibre.

Pour l’opposition Écolo, l’augmentation des recettes est une bonne surprise pour nos finances. "En revanche des questions se posent pour les dépenses", a estimé Philippe Hocepied. "À l’extraordinaire, ce sont les 600 000 € d’augmentation pour la cabine haute tension de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose qui interpellent. Comment la majorité explique-t-elle une telle augmentation ?"

Dimitri Wittenberg a justifié cette dépense par le déplacement urgent de cette cabine haute tension "qui n’alimente pas que l’HNDR mais aussi le centre culturel et le CPAS. Pour le moment cette cabine a pratiquement les pieds dans le bras de la Dendre et vu le taux d’humidité, il est urgent de la déplacer."