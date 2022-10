"Lessines a plus que de bonnes intentions pour limiter la consommation d'énergie"

Éric Mollet a quant à lui détaillé les actions déjà en cours afin de limiter la consommation énergétique. "Nous continuons à introduire des dossiers pour tous les projets Pollec et Ureba pour recevoir des subsides et faire un audit des bâtiments les plus énergivores (NDLR: certains étaient d’ailleurs soumis au vote lors de cette même séance). On participe également à différentes actions de la Région wallonne en matière d’énergie et adhérons à la centrale d’achat Wikipower. On essaie de s’investir dans tout, mais ça n’avance pas très vite. Nous avons aussi relancé le marché afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur la Maison des Associations et à Bois-de-Lessines car nous n’avons pas eu de réponse lors du premier appel."

Concernant l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin, l’échevin en charge de l’énergie avoue que c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. "Nous avons eu une réunion avec Ores et il faut se rendre compte que l’efficacité de la mesure dépend de l’adhésion des communes limitrophes. En effet, les entités n’ont pas chacune leur centrale propre. Celle de Deux-Acren, par exemple, distribue Lessines, Flobecq et Silly complètement, mais aussi une partie d’Ellezelles. Or, cette dernière vient de voter contre l’extinction." Les autorités vont donc devoir négocier… "La réunion a été très positive et des solutions pourraient se dégager comme l’installation par Ores d’une centrale basse tension spécifique à Lahamaide et Wodecq. Avec tous les éléments qui émanent de cette réunion, Ellezelles va donc en reparler lors d’un prochain conseil communal."

En attendant, les autorités lessinoises vont tout de même suppriment des points d’éclairage public qu’elles estiment superflus. "Et nous allons également restreindre l’éclairage pour les fêtes de fin d’année tout en gardant un côté festif…"

Enfin, des recommandations ont été faites auprès des usagers des bâtiments communaux et des écoles afin d’optimiser la manière de chauffer. "D’autres actions sont à l’étude par le service Énergie et devraient encore voir le jour."

Concernant l’aide aux citoyens et aux indépendants, la majorité les invite à rejoindre les centrales d’achats "que ce soit pour le gaz, l’électricité, le chauffage, l’isolation ou des audits en fonction de leurs besoins". L’échevin rappelle d’ailleurs que demander des renseignements n’engage à rien et que le guichet de l’énergie est plus que jamais accessible pour informer ceux que cela intéresse.

En outre, la directrice générale a précisé qu’un groupe de travail Ville/CPAS avait été créé afin de sensibiliser le personnel à cette problématique