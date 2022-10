Un immeuble à appartements à la place de l’ancienne pompe à essence Texaco à Tournai

Un permis unique a été déposé en ce sens. Un volet environnemental vise à assainir le site en dépolluant le sol de l’ancienne station-service et en démantelant cette dernière. Le volet urbanistique vise à réaliser un bâtiment en gradins.

Le gabarit du futur immeuble passe ainsi d’un R + 3 à R + 6. L’architecte, Thierry Duez, a étudié le projet pour liaisonner deux rues aux gabarits hétérogènes. "D’un côté les maisons de ville se succèdent le long de la rue de la Madeleine, tandis que des très hauts immeubles s’élèvent face au parc du Jardin de la Reine. L es gradins ont pour but de réconcilier les deux rues et de liaisonner le quartier en raccordant les différents environnements", indiquent la société et la commune de Tournai dans un communiqué commun.

Le gabarit du futur immeuble passe ainsi d’un R + 3 à R + 6. ©Asymetrie

Le programme prévoit un immeuble de 30 appartements de tailles variées. Chaque habitation a soit un jardin, un balcon ou une terrasse. Aux sous-sol et rez-de-chaussée sont prévues 25 places de voiture, 56 places de vélo, 30 caves et les locaux techniques.

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, ne voit pas d’un mauvais œil ce projet envisagé à l’entrée de la ville. "Depuis le début de la législature, le collège a mis l’accent sur la requalification des chancres urbains. La Ville n’avait pas renouvelé le permis d’environnement de la station-service car notre volonté est de ne plus autoriser le développement des pompes à essence en centre-ville. Avec Philippe Robert, échevin de l’urbanisme, nous avons suivi dès le début ce projet ambitieux qui s’intègre dans son environnement et qui embellit cette entrée de ville."

La station n’a plus de permis depuis plusieurs années. ©EdA

L’architecture du projet se veut classique, dit-on chez LIXON. La façade se compose d’enduit blanc et de pierres bleues. Le bureau paysagiste Eole a travaillé les abords du rez-de-chaussée pour combiner qualité visuelle de l’ensemble et espace privatif pour les futurs habitants. « Nous avons déjà eu des chantiers à Tournai, mais c’est notre première promotion immobilière à Tournai. Ce dossier est emblématique pour nous », indique Virginie Dufrasne, administratrice déléguée de la société.