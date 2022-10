Notre agenda Wapi: 150 ans pour Sainte-Cécile, des boys band et une rencontre autour du patrimoine ce week-end !

1) Les 150 ans de l’Harmonie royale Sainte-Cécile à Gaurain

Depuis 1872, la musique de la Royale Sainte-Cécile de Gaurain-Ramecroix rythme la vie du village. Ramecroix, verdoyant et agricole, accueille la Sainte-Cécile, successivement au café du Gulot, au café Le Coquin où elle s’installera pour près de 120 ans, et enfin dans les locaux de la bibliothèque, chaussée de Bruxelles, où elle a désormais pris ses quartiers. Présidée par Bernard Degallaix, l’harmonie compte aujourd’hui une majorité de musiciens qui ont fait leurs classes au conservatoire de Tournai, d’âges et d’horizons différents. Ensemble, ils célébreront les 150 ans de leur communauté pendant tout le week-end.

Au programme du samedi 8 octobre: les Filles Celles Picardes à 15 h, la Royale Compagnie du Cabaret Wallon à 16 h 15, la Compagnie Macke-Bornauw (cornemuse et accordéon diatonique) à 17 h 30, et Melting Pop à 20 h 30.

Fanfare Toi-Même lancera la programmation dominicale, à 12 h, avant La Musikaine à 13 h 30, Sainte-Cécile Royale de Froidmont à 15 h, Harmonie Royale Sainte-Cécile de Gaurain-Ramecroix à 16 h 30, et Openbrass à 18 h.

2) Génération Boys Band à Néchin

Samedi 20 h, à l’initiative de Nicolas Desmulier, le complexe sportif de l’avenue des Sports à Néchin accueille une bien belle affiche. Au programme, un triple plateau avec "Génération Boys Band", un trio composé de Frank des 2Be3, d’Alan Theo et Chris Keller des G-Squad, le girls band français New L5 ainsi que Michal, finaliste en 2003 de la Star Académy 3.

©EDA

De quoi se replonger dans les plus belles heures de cette période comprise entre la fin des années 90 et le début des années 2000, que Nicolas Desmullier fait revivre systématiquement chaque année dans l’entité d’Estaimpuis. Le prix d’entrée est fixé à 18 euros.

3) Une rencontre autour du patrimoine à Lahamaide

L’Écomusée de Lahamaide, accueillera près de vingt partenaires actifs dans la préservation du patrimoine local, ce dimanche 9 octobre. Une question commune est à la base du "Forum des patrimoines", ce dimanche à Lahamaide: qu’est-ce qui définit, aujourd’hui, les zones rurales ? Qu’est-ce qui fait que la campagne a tant de charme, au point que la douceur de vivre est citée parmi ses avantages premiers ?

" Les réponses ont fusé et nombre d’entre elles ont été réunies sous un vocable unique: son “patrimoine”, indiquent les organisateurs.

Pratiquement, le "Forum des patrimoines" s’organise autour de la présentation de près de vingt partenaires le dimanche 9 octobre de 11h à 18h. Des démonstrations, discussions et ateliers ponctueront la journée. Ce sera l’occasion, notamment, de découvrir le travail de la forge d’Ostiches, de faire numériser ses documents familiaux, d’échanger des graines, de s’intéresser aux sentiers et aux anciennes voies de tram ou encore aux anciennes cartes postales, d’observer une démonstration de baguettes de sourcier, de prendre part à une balade patrimoniale sur le village de Lahamaide ou encore de s’initier aux langues patoisantes des collines ou à la cuisine. Les enfants ne seront pas oubliés.

Plus d’informations et le programme complet: www.ecomusee.eu ou sur la page Facebook de l’Écomusée ; 068/64.51.55, info@ecomusee.eu