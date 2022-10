Les Deux Mondes à Pecq deviennent Zinzin (VIDÉO)

Lounge et festif

Le nouveau concept pecquois a maintenu en grande partie l’aménagement intérieur des Deux Mondes. En revanche, l’accent a été mis sur l’extérieur. "Nous avons développé la terrasse. Il y en a une à l’avant avec des tables hautes qui sera chauffée cet automne, et une cour intérieure à l’abri du vent composée de petits salons, elle est conçue comme un espace plus" lounge ", plus tranquille", décrit le gérant.

À l’intérieur, on retrouve également ces deux ambiances distinctes. Au rez-de-chaussée la piste de danse, et à l’étage les fauteuils et les tables. "Au premier, on peut même profiter d’une assiette de tapas. Nous proposerons quelques amuse-bouches à partager concoctés avec des produits locaux", précise Maximilien Frising.

Ambiance signée Stéphane Baert

L’établissement détient en plus un certain atout: son directeur artistique en la personne du DJ Stéphane Baert, connu pour animer les diverses soirées de la région. "Bien sûr, je viendrai de temps en temps mixer moi-même, mais j’ai formé une équipe pour assurer l’ambiance musicale. On restera dans des sons généralistes, des années 80-90', mais aussi avec des nouveautés qui passent à la radio ; une formule qui fonctionne toujours très bien", assure Stéphane Baert.

La première soirée du Zinzin aura lieu ce samedi, dans l’ambiance "Stefens", "100% Rétro House". "Il s’agira d’une première pour nous tester. Nous ferons une vraie soirée d’ouverture le 14 octobre", annonce le DJ.