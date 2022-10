Braderie du Rosaire, dimanche

En ce qui concerne les animations musicales, sonorisation toute la journée. De 10h à 12 h, l’accordéoniste Filippo Zola et ses musiciens déambuleront dans les rues. Suivront, de 14 à 17 h, le Phenomenal Dixieland Band et la troupe Pré en Bulle accompagnée de Piccolo, le clown échassier, sculpteur de ballons. Toujours de 14 à 17 h, dans le haut de la Grand-rue, face à l’église Saint-Pierre, Rythme et fantaisie, un atelier familial d’initiation à la rythmique animé par Pré en Bulle. À 19 h, sur la place Bara, concert de rock avec le groupe Patchwork. À 21 h, feu d’artifice tiré des remparts du château.