27 logements de la cité de Pecq désormais mieux isolés

Vendredi dernier, lors de la fête des voisins, la présentation des derniers aménagements a été réalisée en présence de Valentin Dufour, responsable du projet, et Philippe Michez du bureau d’architectes Boudailliez Michez qui se sont occupés du chantier.

Dans un premier temps, les façades ont été rhabillées de panneaux en fibrociment. "Il y avait des ponts thermiques que nous avons voulu couper avec une isolation plus importante, là où il y avait du béton. Pour recouvrir l’isolant, nous nous sommes servis de ces panneaux couleur pierre bleue. L’épaisseur de l’isolation est moindre qu’il n’aurait fallu à cause des contraintes techniques, mais le Plan Réno va améliorer ce point prochainement en injectant un produit isolant", explique le représentant de Boudailliez Michez.

Les toitures ont également été refaites. Des plaques en mousse de polyuréthane recouvertes de fausses tuiles ont remplacé les tuiles classiques. "Leur efficacité équivaut à 23 centimètres d’épaisseur de laine de roche, estime Valentin Duforu plutôt satisfait. Malheureusement, pour les autres cités, nous avons dû nous rabattre sur des tuiles classiques car entretemps les matériaux ont augmenté et les plaques sont devenues bien plus cher."

Des travaux complémentaires prévus

Ces travaux réalisés sur fonds propres ont coûté 1 325 000 euros TVA comprise. D’autres étapes visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments devront encore se réaliser. Il est notamment prévu d’installer le chauffage central et d’isoler les façades via le plan Réno. "Les habitations ont désormais un PEB C ou D, alors qu’avant il était plutôt entre F et G. L’objectif à terme est d’arriver à un PEB B", rappelle Valentin Dufour.

Grâce à un autre budget, celui-ci lié au Plan Réno, les problèmes de condensation dans les maisons ont pu être résolus par un bon système de ventilation. "On a procédé à l’installation d’extracteurs autonomes à haute performance qui ont une très faible consommation énergétique et production de bruit, c’est quasiment de la VMC", assure le responsable.

Les habitants de la cité de Pecq sont plutôt satisfaits des améliorations réalisées sur leurs maisons, "plusieurs de mes voisins m’ont affirmé ne pas avoir encore dû allumer leur chauffage, ils ressentent la différence, raconte Carole qui habite la cité. Personnellement, je suis contente dans l’ensemble, je regrette juste l’appui de fenêtre en blanc laqué très salissant."

L’ensemble du chantier concerne en réalité pas moins de 84 logements, dont 26 à Pottes et 31 à Evregnies. Des travaux similaires ont été réalisés également dans la cité de Warcoing (43 logements) où les menuiseries extérieures ont en plus été remplacées.