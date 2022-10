Les Français viennent faire le plein de diesel en Wallonie picarde: y a pas que le cliquet qui s’est inversé !

« Plus de gasoil ! »

Et voilà, que, contre toute attente, le phénomène s’est inversé: jeudi après-midi des dizaines de véhicules immatriculés dans les Hauts-de-France attendant, comme la veille déjà, de pouvoir accéder aux stations-service de la chaussée de Lille à Hertain, en n’ayant pas d’autre solution que d’occuper une partie de la bande de circulation. D’autres effectuent des manœuvres un peu hasardeuses pour prendre place dans la file.

Tous viennent faire le plein de diesel. Pourtant moins cher chez eux (1,8 euro le litre environ) que dans les stations les moins onéreuses de la zone frontalière (de 1,9 à 2 euros le litre). Mais quitte à perdre cinq ou six euros, les automobilistes français préfèrent effectuer quelques kilomètres pour éviter de "faire la queue" pendant plus d’une demi-heure (voire plusieurs heures dans certains coins) chez eux ou même se retrouver devant un panneau "Plus de gasoil !"

Car il y a pénurie de diesel outre-Quièvrain et c’est la région du nord qui est la plus touchée.

"Plus d’une station-service sur dix est privée de tout ou partie de ses carburants en France, en particulier sous l’enseigne TotalEnergies, victime du succès d’une remise à la pompe et d’une grève dans ses raffineries et ses dépôts de carburants" indique l’agence AFP, précisant que dans les Hauts-de-France 30% des stations, manquent de carburant.

Haro sur les jerricans

Pour "rétablir au plus vite une situation normale" dans le Nord, "des stocks dits stratégiques ont été libérés ce jour afin de réapprovisionner les stations-service", a annoncé dans le préfet des Hauts-de-France. Les autorités ont aussi demandé aux exploitants de certaines stations nordistes "de mettre en place un accès prioritaire pour les transports sanitaires, les médecins et les infirmiers. "

La vente et l’achat de carburant dans des jerricans et bidons a aussi été interdite dans le Nord

Les problèmes s’expliquent par un mouvement de grève pour les salaires au sein de TotalEnergies, mais aussi, selon le groupe, par la baisse des prix dans ses stations (une remise à la pompe de 20 centimes d’euros par litre) qui a entraîné "une affluence importante", puisque les carburants y sont moins chers.

Le groupe a promis « d e se mobiliser pour réapprovisionner le réseau grâce à des moyens logis tiques supplémentaires « .